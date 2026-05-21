Гороскоп на 22 травня: у Левів - додатковий дохід, у Водоліїв - підвищення зарплати
Гороскоп на 22 травня: у Левів - додатковий дохід, у Водоліїв - підвищення зарплати

Прогноз астрологів на 22 травня для всіх знаків Зодіаку

21 травня 2026, 21:33
Кречмаровская Наталия

Астрологічна картина 22 травня обіцяє бути динамічною, сповненою можливостей для вирішення питань за допомогою дипломатії. Планетарні енергії дня сприяють комунікації та зміцненню авторитету, проте вимагають контролю над егоїзмом. Це ідеальний час, щоб завершити робочий тиждень на позитивній ноті та приділити увагу близьким.

Овнам варто пройти сеанс масажу для зняття напруги. У фінансових справах настав час для підрахунку витрат.

Тельцям зірки радять організувати невелику заміську поїздку з родиною. Найкращим відпочинком для відновлення сил стане вечірня прогулянка у парку.

У Близнят фінансова ситуація може дозволити зробити приємний подарунок партнеру. Варто додати до раціону більше води та відмовитися від солодощів.

Ракам зірки радять влаштувати тихий сімейний вечір за переглядом фільму. Якісний відпочинок забезпечить тепла ванна з морською сіллю.

Зірки радять Левам пройти профілактичний огляд у кардіолога. У фінансових питаннях можливе отримання бонусу.

Дівам варто підтримати ініціативу другої половинки щодо облаштування житла. Спокійний відпочинок за читанням художньої літератури поверне вам внутрішню рівновагу.

Для Терезів це гарний час для планування інвестицій. Варто звернути увагу на здоров'я шкіри.

Зірки радять Скорпіонам проявити терпіння у спілкуванні з літніми родичами. Найкращим способом розвантажитися завтра буде улюблене хобі.

Стрільцям треба дотримання режиму сну та не зловживати міцною кавою. У фінансових справах корисно зайнятися оптимізацією платежів.

У Козорогів сімейне життя вимагатиме спільного вирішення побутових завдань. Відпочинок у колі близьких друзів допоможе розслабитися.

Зірки радять Водоліям знайти час для дихальної гімнастики або йоги на свіжому повітрі. Це гарний день для обговорення підвищення зарплати.

Рибам варто забути минулі образи та зателефонувати родичам. Спокійний відпочинок удома з чашкою трав'яного чаю суттєво покращить якість нічного сну.

