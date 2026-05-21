Гороскоп на 22 мая: у Львов - дополнительный доход, у Водолеев - повышение зарплаты

Астрологическая картина 22 мая обещает быть динамичной, полной возможностей для решения вопросов посредством дипломатии. Планетарные энергии дня способствуют коммуникации и укреплению авторитета, но требуют контроля над эгоизмом. Это идеальное время для завершения рабочей недели на положительной ноте и уделить внимание близким.

Овнам следует пройти сеанс массажа для снятия напряжения. По финансовым делам пришло время для подсчета затрат.

Тельцам звезды советуют организовать небольшую загородную поездку с семьей. Лучшим отдыхом для обновления сил станет вечерняя прогулка в парке.

У Близнецов финансовая ситуация может позволить сделать приятный подарок партнеру. Следует добавить в рацион больше воды и отказаться от сладостей.

Ракам звезды советуют устроить тихий семейный вечер по просмотру фильма. Качественный отдых обеспечит тёплая ванна с морской солью.

Звезды советуют Львам пройти профилактический осмотр у кардиолога. В финансовых вопросах возможно получение бонуса.

Девам следует поддержать инициативу второй половинки по обустройству жилья. Спокойный отдых за чтением художественной литературы вернет вам внутреннее равновесие.

Для Весов это хорошее время для планирования инвестиций. Следует обратить внимание на здоровье кожи.

Звезды советуют Скорпионам проявить терпение в общении с пожилыми родственниками. Лучшим способом разгрузиться завтра будет любимое хобби.

Стрельцам нужно соблюдение режима сна и не злоупотреблять крепким кофе. По финансовым делам полезно заняться оптимизацией платежей.

У Козерогов семейная жизнь потребует совместного решения бытовых задач. Отдых в кругу близких друзей поможет расслабиться.

Звезды советуют Водолеям найти время для дыхательной гимнастики или йоги на открытом воздухе. Это хороший день для обсуждения повышения зарплаты.

Рыбам следует забыть прошлые обиды и позвонить родственникам. Спокойный отдых дома с чашечкой травяного чая существенно улучшит качество ночного сна.

