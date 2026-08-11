Гороскоп на 12 серпня для всіх знаків Зодіаку: у Водоліїв - витрати, у Риб - скандали

Середа, 12 серпня, буде особливим днем: у Леві відбудеться молодик, який астрологи пов’язують із новими починаннями, творчістю та бажанням змінити звичний сценарій. Це гарний момент, щоб подумати, чого хочеться насправді, але поспішати не варто. Краще спершу перевірити факти, прислухатися до близьких і лише потім діяти.

Гороскоп. Ілюстративне фото

Овнам варто берегти сили та не перевантажувати себе. У грошах зірки радять сміливість, але не імпульсивні покупки.

Тельцям бажано спокійно поговорити з рідними та не повертатися до докорів. Відпочинок краще зробити неквапливим.

Близнятам варто стежити за самопочуттям і робити паузи. У фінансах не рекомендується хапатися за кілька ідей.

Ракам бажано приділити увагу родині, адже тепла розмова зніме напругу. Відпочинок варто зробити спокійним.

Левам варто дати організму перепочинок і не намагатися встигнути все. У грошах зірки не радять ризикувати.

Дівам бажано провести час із близькими та не роздувати дрібні розбіжності. На відпочинку корисна прогулянка, але не варто жертвувати сном.

Терезам краще прислухатися до самопочуття та не ігнорувати втому. У фінансах зірки радять перевіряти домовленості.

Скорпіонам бажано м’якше спілкуватися з родиною, навіть якщо виникнуть старі образи. Відпочинок має допомогти переключитися.

Стрільцям варто берегти нервову систему та не доводити себе до виснаження. У грошах день добрий для планування, але не покупок.

Козорогам бажано знайти час для сім’ї та показати близьким увагу. Прогулянка або відпочинок на природі підуть на користь.

Водоліям варто більше рухатися без надмірного навантаження та не нехтувати сном. У фінансах корисно записати нові ідеї, але не поспішати з витратами.

Рибам бажано уникати гострих сімейних розмов і не доводити свою правоту. Відпочинок краще присвятити спокійним справам.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, у кого зі знаків Зодіаку відпочинок у серпні обернеться катастрофою.



