Гороскоп на 12 августа для всех знаков Зодиака: у Водолеев – расходы, у Рыб – скандалы

Среда, 12 августа, будет особым днем: во Льве состоится новолуние, который астрологи связывают с новыми начинаниями, творчеством и желанием изменить привычный сценарий. Это хороший момент, чтобы подумать, чего хочется на самом деле, но торопиться не стоит. Лучше сперва проверить факты, прислушиваться к близким и только потом действовать.

Гороскоп. Иллюстративное фото

Овнам следует беречь силы и не перегружать себя. В деньгах звезды советуют смелость, но не импульсивные покупки.

Тельцам желательно спокойно поговорить с родными и не возвращаться к упрекам. Отдых лучше сделать неторопливым.

Близнецам следует следить за самочувствием и делать паузы. В финансах не рекомендуется хвататься за несколько идей.

Ракам желательно уделить внимание семье, ведь теплый разговор снимет напряжение. Отдых следует сделать спокойным.

Львам следует дать организму передышку и не пытаться успеть все. В деньгах звезды не рекомендуют рисковать.

Девам желательно провести время с близкими и не раздувать мелкие разногласия. На отдыхе полезна прогулка, но не стоит жертвовать сном.

Весам лучше прислушиваться к самочувствию и не игнорировать усталость. В финансах звезды рекомендуют проверять договоренности.

Скорпионам лучше мягче общаться с семьей, даже если возникнут старые образы. Отдых должен помочь переключиться.

Стрельцам следует беречь нервную систему и не доводить себя до истощения. В деньгах день хорош для планирования, но не покупок.

Козерогам желательно найти время для семьи и показать близким внимание. Прогулка или отдых на природе пойдут на пользу.

Водолеям следует больше двигаться без чрезмерной нагрузки и не пренебрегать сном. В финансах полезно записать новые идеи, но не торопиться с расходами.

Рыбам желательно избегать острых семейных разговоров и не доказывать свою правоту. Отдых лучше посвятить спокойным делам.

Напомним: портал "Комментарии" писал, у кого из знаков Зодиака отдых в августе обернется катастрофой.



