Енергетична пастка січня: ці дні небезпечні для рішень, грошей і стосунків

Астрологи та езотерики назвали найнебезпечніший період січня — з 10 по 14 число включно. Саме на ці дні припадає поєднання місячного спаду, енергетичного виснаження після свят і емоційної нестабільності, яка штовхає людей на необдумані кроки.

Астрологи попередили про небезпечний період у січні — коли краще нічого не вирішувати

За словами фахівців, у цей проміжок ризик помилкових рішень зростає в рази, навіть у тих, хто зазвичай діє обережно. Люди переоцінюють свої сили, гостріше реагують на слова та частіше шкодують про зроблене вже за кілька днів.

Які дні вважаються критичними

10 січня — емоційна нестабільність, конфліктність, поспішні висновки

11 січня — день ілюзій, ризик обману та самообману

12 січня — фінансова небезпека, невдалі покупки й рішення

13 січня — піковий день напруги, сварки, імпульсивні вчинки

14 січня — енергетичне виснаження, неправильна оцінка ситуацій

Саме ці дати астрологи радять пережити максимально обережно.

Що КАТЕГОРИЧНО не можна робити з 10 по 14 січня

▪️ Приймати доленосні рішення

Звільнення, переїзд, різка зміна планів, розриви — усе це в цей період часто виявляється помилкою.

▪️ Підписувати договори та брати кредити

Фінансові документи, великі покупки й вкладення несуть приховані ризики.

▪️ З’ясовувати стосунки

Навіть дрібна сварка може перейти в затяжний конфлікт або остаточний розрив.

▪️ Робити імпульсивні покупки

Речі, куплені в ці дні, швидко розчаровують або виявляються марними.

▪️ Давати серйозні обіцянки

Є високий ризик не виконати сказане й зіпсувати репутацію.

Що НАВПАКИ варто робити в ці дні

▪️ Завершувати старі справи

Закривати незавершене, підбивати підсумки, прибирати "хвости".

▪️ Планувати, але не запускати нове

Записувати ідеї, аналізувати варіанти, але без активних дій.

▪️ Очищати простір і думки

Прибирання, розбір речей, інформаційний детокс допоможуть зберегти енергію.

▪️ Берегти здоров’я

Повноцінний сон, тепла їжа, мінімум стресу — критично важливі.

Коли стане легше

Астрологи зазначають: після 15 січня енергетичний фон стабілізується, а вже з 17–18 числа можна повертатися до активних дій, фінансових рішень і нових починань.

Головне

Період з 10 по 14 січня — не час для ривків. Це перевірка на витримку. Той, хто не поспішатиме і не піддасться емоціям, уникне втрат і зможе використати другу половину місяця значно ефективніше.

