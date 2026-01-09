Энергетическая ловушка января: эти дни опасны для решений, денег и отношений

Рубрики
Астрологи и эзотерики назвали самый опасный период января — с 10 по 14 число включительно . Именно на эти дни приходится сочетание месячного спада, энергетического истощения после праздников и эмоциональной нестабильности, толкающей людей на необдуманные шаги.
Астрологи предупредили об опасном периоде в январе – когда лучше ничего не решать
По словам специалистов, в этот промежуток риск ошибочных решений возрастает в разы даже у тех, кто обычно действует осторожно. Люди переоценивают свои силы, острее реагируют на слова и чаще сожалеют о сделанном уже через несколько дней.
10 января – эмоциональная нестабильность, конфликтность, поспешные выводы
11 января — день иллюзий, риск обмана и самообмана
12 января — финансовая опасность, неудачные покупки и решения
13 января — пиковый день напряжения, ссоры, импульсивные поступки
14 января — энергетическое истощение, неправильная оценка ситуаций
Именно эти даты астрологи советуют пережить максимально осторожно .
▪️ Принимать судьбоносные решения
Увольнение, переезд, резкое изменение планов, разрывы — все это в этот период часто оказывается ошибкой.
▪️ Подписывать договоры и брать кредиты
Финансовые документы, крупные покупки и вложения несут скрытые риски.
▪️ Выяснять отношения
Даже мелкая ссора может перейти в затяжной конфликт или окончательный разрыв.
▪️ Совершать импульсивные покупки
Вещи, купленные в эти дни, быстро разочаровывают или оказываются тщетными.
▪️ Давать серьезные обещания
Есть высокий риск не выполнить произнесенное и испортить репутацию.
▪️ Завершать старые дела
Закрывать незавершенное, подводить итоги, убирать "хвосты".
▪️ Планировать, но не запускать новое
Записывать идеи, анализировать варианты, но без активных действий.
▪️ Очищать пространство и мысли
Уборка, разбор вещей, информационный детокс помогут сохранить энергию.
▪️ Беречь здоровье
Полноценный сон, теплая еда, минимум стресса – критически важны.
Астрологи отмечают: после 15 января энергетический фон стабилизируется , а уже с 17-18 числа можно возвращаться к активным действиям, финансовым решениям и новым начинаниям.
Период с 10 по 14 января – не время для рывков. Это проверка на выдержку. Тот, кто не будет торопиться и не подвергнется эмоциям, избежит потерь и сможет использовать вторую половину месяца гораздо эффективнее.
