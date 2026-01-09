Энергетическая ловушка января: эти дни опасны для решений, денег и отношений

Астрологи и эзотерики назвали самый опасный период января — с 10 по 14 число включительно . Именно на эти дни приходится сочетание месячного спада, энергетического истощения после праздников и эмоциональной нестабильности, толкающей людей на необдуманные шаги.

Астрологи предупредили об опасном периоде в январе – когда лучше ничего не решать

По словам специалистов, в этот промежуток риск ошибочных решений возрастает в разы даже у тех, кто обычно действует осторожно. Люди переоценивают свои силы, острее реагируют на слова и чаще сожалеют о сделанном уже через несколько дней.

Какие дни считаются критическими

10 января – эмоциональная нестабильность, конфликтность, поспешные выводы

11 января — день иллюзий, риск обмана и самообмана

12 января — финансовая опасность, неудачные покупки и решения

13 января — пиковый день напряжения, ссоры, импульсивные поступки

14 января — энергетическое истощение, неправильная оценка ситуаций

Именно эти даты астрологи советуют пережить максимально осторожно .

Что КАТЕГОРИЧЕСКИ нельзя делать с 10 по 14 января

▪️ Принимать судьбоносные решения

Увольнение, переезд, резкое изменение планов, разрывы — все это в этот период часто оказывается ошибкой.

▪️ Подписывать договоры и брать кредиты

Финансовые документы, крупные покупки и вложения несут скрытые риски.

▪️ Выяснять отношения

Даже мелкая ссора может перейти в затяжной конфликт или окончательный разрыв.

▪️ Совершать импульсивные покупки

Вещи, купленные в эти дни, быстро разочаровывают или оказываются тщетными.

▪️ Давать серьезные обещания

Есть высокий риск не выполнить произнесенное и испортить репутацию.

Что наоборот стоит делать в эти дни

▪️ Завершать старые дела

Закрывать незавершенное, подводить итоги, убирать "хвосты".

▪️ Планировать, но не запускать новое

Записывать идеи, анализировать варианты, но без активных действий.

▪️ Очищать пространство и мысли

Уборка, разбор вещей, информационный детокс помогут сохранить энергию.

▪️ Беречь здоровье

Полноценный сон, теплая еда, минимум стресса – критически важны.

Когда станет легче

Астрологи отмечают: после 15 января энергетический фон стабилизируется , а уже с 17-18 числа можно возвращаться к активным действиям, финансовым решениям и новым начинаниям.

Главное

Период с 10 по 14 января – не время для рывков. Это проверка на выдержку. Тот, кто не будет торопиться и не подвергнется эмоциям, избежит потерь и сможет использовать вторую половину месяца гораздо эффективнее.

