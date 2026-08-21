Для цих чотирьох знаків Зодіаку вже скоро закінчиться період чорної смуги

Після 21 серпня для чотирьох представників китайського зодіаку може розпочатися сприятливіший період. За астрологічним прогнозом, труднощі поступово відходитимуть у минуле, а обставини почнуть складатися на їхню користь. У китайській традиції 21 серпня вважається Днем небезпеки, якому відповідає енергія Вогняного Кролика. Астрологи радять у цей час не поспішати з кардинальними змінами, бути уважнішими до рішень і не братися за надто ризиковані справи.

Гороскоп на сьогодні. Фото: з відкритих джерел

Для Драконів цей період може стати моментом, коли доведеться чітко окреслити власні межі. Хтось із близького оточення може скористатися їхньою добротою або вимагати надмірної уваги. Водночас вступати у відкритий конфлікт необов’язково. Значно ефективніше – спокійно пояснити свою позицію та припинити дозволяти іншим користуватися вашою поступливістю.

Тигри можуть усвідомити, що настав час відмовитися від справи, яку вони тривалий час намагалися довести до кінця. Постійне напруження та надмірна відповідальність не приносять бажаного результату, тому варто переглянути підхід. Частину завдань можна передати іншим людям або взагалі відкласти те, що більше не має сенсу.

Для представників знака Собаки 21 серпня може принести довгоочікуване полегшення. Те, на що вони чекали протягом тривалого часу, нарешті здатне почати працювати на їхню користь. Замість постійних сумнівів і очікування слушного моменту Собаки можуть відчути готовність самостійно визначати подальший напрямок свого життя.

Бики звикли брати на себе складні рішення та відповідальність не лише за власне майбутнє. Найближчим часом вони можуть краще зрозуміти причини проблем, які раніше заважали рухатися вперед. Це дозволить діяти більш стратегічно: переглянути витрати, відмовитися від зайвих зобов’язань і звільнити час для справ, які справді мають значення.

Для цих чотирьох знаків період після 21 серпня може стати своєрідною точкою перезавантаження. Головне – не намагатися змінити все одночасно, а поступово позбавлятися того, що виснажує, та використовувати нові можливості.

Портал "Коментарі" вже писав, що вже 20 серпня 2026 року для чотирьох представників китайського зодіаку може розпочатися період помітного полегшення. Астрологічний прогноз пов'язує цей день з енергією Вогняного Тигра, яка здатна