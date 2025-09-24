Цим знакам Зодіаку в жовтні варто прислухатися до інтуїції

Жовтень відкриває період глибоких внутрішніх процесів — логіка поступається місцем інтуїтивному сприйняттю. Астрологічні події місяця створюють атмосферу, в якій тиха впевненість і внутрішній голос будуть головними орієнтирами. Для деяких знаків Зодіаку це особливо важливо.

Гороскоп. Ілюстративне фото

У центрі енергетичних змін опиняться Скорпіони. Наприкінці місяця Сонце в їхньому знаку активізує теми трансформації, емоційної глибини та правди. Інтуїція Скорпіонів буде загостреною, особливо у стосунках. Замість того, щоб шукати відповіді назовні, варто довіритися внутрішньому відчуттю. Це допоможе уникнути маніпуляцій і побачити справжні мотиви інших людей.

Традиційно сильну інтуїцію мають Риби, а у жовтні вона стане особливо виразною. Астрологічні аспекти створюють умови для глибокого самоспостереження. Сни, спогади та несподівані емоційні реакції можуть нести важливі підказки. Рибам варто уникати поспішних рішень і дозволити собі паузу — саме в ній народиться ясність.

Терези, попри зовнішню врівноваженість, у жовтні зіткнуться з внутрішньою боротьбою. Марс у їхньому знаку до 27 жовтня провокує активність, але водночас змушує шукати гармонію. Інтуїція допоможе Терезам розпізнати, коли варто діяти, а коли — відступити. Особливо важливо прислухатися до себе у питаннях партнерства та особистих кордонів.

Козороги, які зазвичай покладаються на структуру і логіку, у жовтні можуть відчути, що звичні методи не працюють. Енергія місяця підштовхує до переосмислення цілей, і саме інтуїція стане ключем до нових рішень. Важливо не ігнорувати внутрішні сигнали, навіть якщо вони суперечать планам. Це період, коли тиша говорить голосніше за слова.

