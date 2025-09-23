Цих знаків Зодіаку у жовтні накриє хвиля удачі: хто серед щасливчиків

Майже за тиждень розпочнеться новий місяць осені, які принесе нові можливості та шанси на зміни. У жовтні деяким знакам Зодіаку посміхатиметься удача. Планетарні аспекти сприятимуть зростанню, відновленню та створять нові можливості. Кому пощастить найбільше, розповідаємо детальніше далі.

Гороскоп. Ілюстративне фото

У жовтні шанс на професійне зростання та фінансову стабільність отримають Тельці. Планетарні транзити активізують сектор кар’єри, а повний місяць у другій половині місяця відкриє можливості для перегляду бюджету, інвестицій або зміни джерел доходу. Зірки радять звернути увагу на довгострокові проєкти, які раніше здавалися надто ризикованими. Здоров’я також буде стабільним, особливо якщо уникати перевантаження та додати до щоденного режиму фізичну активність.

Прилив енергії відчують Леви. Планетарні транзити створять умови для внутрішнього оновлення, а також зміцнення фінансової бази. Зірки радять Левам переглянути свої витрати, уникати імпульсивних покупок і зосередитися на стратегічному плануванні. У другій половині місяця Леви можуть отримати несподівані прибутки або повернення боргів. Здоров’я буде стабільним, особливо якщо приділити увагу режиму сну та харчуванню.

Реалізувати амбітні фінансові плани у жовтні зможуть Козороги. Планетарні аспекти активізують їхню здатність до стратегічного мислення та додадуть рішучості. Це ідеальний час для запуску нових бізнес-ініціатив, інвестицій у нерухомість або перегляду пенсійних накопичень. Астрологи радять діяти рішуче, адже енергія місяця сприяє швидкому прогресу. Здоров’я буде стабільним, особливо якщо уникати стресу та підтримувати фізичну активність.

