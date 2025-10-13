logo_ukra

Цим знакам Зодіаку у жовтні не можна укладати угоди
commentss НОВИНИ Всі новини

Цим знакам Зодіаку у жовтні не можна укладати угоди

Представникам яких знаків Зодіаку у жовтні небезпечно укладати угоди

13 жовтня 2025, 18:43
У жовтні складні астрологічні впливи можуть негативно вплинути на фінансові рішення, юридичні домовленості та бізнесові переговори. Планетарні аспекти створюють атмосферу непевності, що особливо небезпечно при укладанні угод. У цей період деяким знакам Зодіаку варто відмовитися від підписання важливих контрактів та інвестицій.

Цим знакам Зодіаку у жовтні не можна укладати угоди

Гороскоп. Ілюстративне фото

Особливо уважними мають бути Близнюки. Планетарні аспекти можуть спричинити плутанину, дезінформацію або навіть шахрайство. Укладені у жовтні угоди можуть призвести до втрат, особливо якщо йдеться про великі суми або довгострокові зобов’язання.

У зоні ризику можуть опинитися Риби. Вони зазвичай мають сильну інтуїцію, однак у жовтні вона може бути затьмарена ілюзіями. Планетарні транзити створюють небезпеку неправильного сприйняття ситуації. Угода, укладена у жовтні, може містити приховані умови, які відкриються пізніше.

З труднощами у переговорах можуть зіткнутися Терези. Ваше прагнення до балансу та компромісу може змусити погодитися на невигідні умови. Астрологи радять у жовтні уникати підписання контрактів. Особливо це стосується документів, пов’язаних із нерухомістю або спільним бізнесом.

Під вплив надмірного оптимізму можуть потрапити Стрільці. Ваша віра в успіх може завадити оцінити реальні ризики. У жовтні зірки радять уникати інвестицій у нові проєкти, особливо якщо вони надто привабливі.

Обережними потрібно бути і Скорпіонам. Хоча вони мають схильність до глибокого аналізу, однак у цей період можуть не побачити всіх нюансів. Астрологічні аспекти можуть створити юридичні пастки або приховані зобов’язання. Якщо уникнути угоди неможливо, варто залучити незалежного консультанта.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, у кого зі знаків Зодіаку у жовтні будуть проблеми з грошима.




