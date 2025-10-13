Цим знакам Зодіаку у жовтні не можна укладати угоди

У жовтні складні астрологічні впливи можуть негативно вплинути на фінансові рішення, юридичні домовленості та бізнесові переговори. Планетарні аспекти створюють атмосферу непевності, що особливо небезпечно при укладанні угод. У цей період деяким знакам Зодіаку варто відмовитися від підписання важливих контрактів та інвестицій.

Гороскоп. Ілюстративне фото

Особливо уважними мають бути Близнюки. Планетарні аспекти можуть спричинити плутанину, дезінформацію або навіть шахрайство. Укладені у жовтні угоди можуть призвести до втрат, особливо якщо йдеться про великі суми або довгострокові зобов’язання.

У зоні ризику можуть опинитися Риби. Вони зазвичай мають сильну інтуїцію, однак у жовтні вона може бути затьмарена ілюзіями. Планетарні транзити створюють небезпеку неправильного сприйняття ситуації. Угода, укладена у жовтні, може містити приховані умови, які відкриються пізніше.

З труднощами у переговорах можуть зіткнутися Терези. Ваше прагнення до балансу та компромісу може змусити погодитися на невигідні умови. Астрологи радять у жовтні уникати підписання контрактів. Особливо це стосується документів, пов’язаних із нерухомістю або спільним бізнесом.

Під вплив надмірного оптимізму можуть потрапити Стрільці. Ваша віра в успіх може завадити оцінити реальні ризики. У жовтні зірки радять уникати інвестицій у нові проєкти, особливо якщо вони надто привабливі.

Обережними потрібно бути і Скорпіонам. Хоча вони мають схильність до глибокого аналізу, однак у цей період можуть не побачити всіх нюансів. Астрологічні аспекти можуть створити юридичні пастки або приховані зобов’язання. Якщо уникнути угоди неможливо, варто залучити незалежного консультанта.

