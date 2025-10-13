Этим знакам Зодиака в октябре нельзя заключать сделки

В октябре сложные астрологические воздействия могут негативно отразиться на финансовых решениях, юридических договоренностях и переговорах по бизнесу. Планетарные аспекты создают атмосферу неуверенности, что особенно опасно при заключении сделок. В этот период некоторым знакам Зодиака следует отказаться от подписания важных контрактов и инвестиций.

Гороскоп. Иллюстративное фото

Особенно внимательны должны быть Близнецы. Планетарные аспекты могут вызвать путаницу, дезинформацию или даже мошенничество. Заключенные в октябре сделки могут привести к потерям, особенно если речь идет о больших суммах или долгосрочных обязательствах.

В зоне риска могут оказаться Рыбы. Они обычно обладают сильной интуицией, однако в октябре она может быть омрачена иллюзиями. Планетарные транзиты создают опасность неправильного восприятия ситуации. Соглашение, заключенное в октябре, может содержать скрытые условия, которые откроются позже.

С трудностями в переговорах могут столкнуться Весы. Ваше стремление к балансу и компромиссу может вынудить согласиться на невыгодные условия. Астрологи советуют в октябре избегать заключения контрактов. Особенно это касается документов, связанных с недвижимостью или совместным бизнесом.

Под влияние чрезмерного оптимизма могут попасть Стрельцы. Ваша вера в успех может помешать оценить реальные опасности. В октябре звезды советуют избегать инвестиций в новые проекты, особенно если они слишком привлекательны.

Осторожными нужно быть и Скорпионам. Хотя они склонны к глубокому анализу, однако в этот период могут не увидеть всех нюансов. Астрологические аспекты могут создать юридические ловушки или скрытые обязательства. Если избежать сделки невозможно, следует привлечь независимого консультанта.

Напомним: портал "Комментарии" писал, у кого из знаков Зодиака в октябре будут проблемы с деньгами.



