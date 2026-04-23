Этих знаков Зодиака в мае будут преследовать неудачи

Май станет периодом испытаний для некоторых представителей зодиакального круга. Для четырех знаков Зодиака этот месяц будет проверкой на выносливость. Сложный период требует максимальной концентрации и умения держать удар.

Овнов в мае ждет ряд разочарований в профессиональной деятельности. Причиной станет недоразумение с руководством и коллегами. Овны могут столкнуться с несправедливой критикой или задержкой выплат, на которые очень рассчитывали. Звезды советуют контролировать эмоции, ведь каждое неосторожное слово в этот период может разрушить выстраиваемую годами репутацию. Также возможны неудачи в вопросах заключения новых контрактов, поэтому лучше отложить важные переговоры на следующий месяц.

Ракам следует быть очень осторожными в личных отношениях, поскольку май принесет волну взаимных обвинений и старых оскорблений. Чрезмерная уязвимость Раков будет мешать адекватно воспринимать реальность. Это может привести к серьезному разрыву с близким человеком. Будут добавлять раздражение проблемы в бытовых делах и мелкие поломки техники. Это может создать ощущение, что весь мир настроен против покоя и гармонии Раков.

У Дев в мае начнется период финансовой турбулентности. В этот период даже самые продуманные планы могут разрушиться из-за внешних обстоятельств. Звезды предостерегают, что Девы в мае могут стать жертвой мелких мошенников или потерять значительную сумму денег из-за собственной невнимательности при оформлении документов. Следует избегать каких-либо крупных покупок, поскольку приобретенные вещи окажутся бракованными или вовсе не нужными в будущем.

У Козерогов неудачи проявились в сфере здоровья и общего энергетического тонуса. Это может помешать реализации амбициозных планов. Они ощутят внезапное истощение и апатию, что окажет негативное влияние на производительность труда и вызовет недовольство у партнеров по бизнесу. Звезды советуют не игнорировать сигналы организма, ведь попытка работать через силу лишь усугубит ситуацию и приведет к длительному лечению.

