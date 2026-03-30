Циганка Луладжі “рознесла” всі знаки: гороскоп на 30 березня, який читають і нервують

Гороскоп від циганки Луладжі на 30 березня – це не про ніжні підказки Всесвіту, а про чесний, трохи жорсткий і максимально життєвий розбір реальності. Тут не буде казок про “усе налагодиться”, зате буде багато правди, яка місцями навіть трохи пече.

Гороскоп на 30 березня від циганки Луладжі: сарказм, правда і трохи болю

Як повідомляють "Коментарі", цього дня головна порада від Луладжі – не тікати від реальності, а прийняти її з гумором, навіть якщо вона виглядає трохи абсурдною.

Овен

Вибачте, але вам крінжа в житті і без стосунків вистачає

Телець

При підтримці якогось спонсора ваше життя було б значно цікавішим

Близнюки

Головне – діяти, а думати будете вже потім (як піде)

Рак

Що спільного у минулого, теперішнього і майбутнього? Ви стабільно в шоці

Лев

Ваша репутація бажає кращого… але вам чомусь хочеться ще гіршого

Діва

Хочеться бути продуктивним, але це бажання живе приблизно п’ять хвилин

Терези

Сьогодні короткий робочий день – бо сонце світить і настрій важливіший

Скорпіон

Якщо стосунки виснажують – може, це вже не кохання, а фітнес?

Стрілець

Найскладніше завдання дня – виспатися. Все інше якось вирішиться

Козеріжка

Ніколи не пізно почати вчитися… хоча б на своїх помилках

Водолій

Фраза “давайте вже з понеділка” сьогодні звучить особливо впевнено

Риби

Всі щось пропонують, але нічого цікавого. Всесвіт, де нормальні варіанти?

Цей гороскоп – не про передбачення, а про впізнавання себе у дрібницях, які ми часто ігноруємо. І якщо ви впіймали себе на думці “це ж про мене” – значить, Луладжі знову влучила точно в ціль.

