Циганка Луладжі “рознесла” всі знаки: гороскоп на 30 березня, який читають і нервують

Гороскоп від циганки Луладжі на 30 березня – це не про ніжні підказки Всесвіту, а про чесний, трохи жорсткий і максимально життєвий розбір реальності. Тут не буде казок про “усе налагодиться”, зате буде багато правди, яка місцями навіть трохи пече.
Гороскоп на 30 березня від циганки Луладжі: сарказм, правда і трохи болю
Як повідомляють "Коментарі", цього дня головна порада від Луладжі – не тікати від реальності, а прийняти її з гумором, навіть якщо вона виглядає трохи абсурдною.
Овен
Вибачте, але вам крінжа в житті і без стосунків вистачає
Телець
При підтримці якогось спонсора ваше життя було б значно цікавішим
Близнюки
Головне – діяти, а думати будете вже потім (як піде)
Рак
Що спільного у минулого, теперішнього і майбутнього? Ви стабільно в шоці
Лев
Ваша репутація бажає кращого… але вам чомусь хочеться ще гіршого
Діва
Хочеться бути продуктивним, але це бажання живе приблизно п’ять хвилин
Терези
Сьогодні короткий робочий день – бо сонце світить і настрій важливіший
Скорпіон
Якщо стосунки виснажують – може, це вже не кохання, а фітнес?
Стрілець
Найскладніше завдання дня – виспатися. Все інше якось вирішиться
Козеріжка
Ніколи не пізно почати вчитися… хоча б на своїх помилках
Водолій
Фраза “давайте вже з понеділка” сьогодні звучить особливо впевнено
Риби
Всі щось пропонують, але нічого цікавого. Всесвіт, де нормальні варіанти?
Цей гороскоп – не про передбачення, а про впізнавання себе у дрібницях, які ми часто ігноруємо. І якщо ви впіймали себе на думці “це ж про мене” – значить, Луладжі знову влучила точно в ціль.
