Цыганка Луладжи "разнесла" все знаки: гороскоп на 30 марта, который читают и нервничают

Гороскоп от цыганки Луладжи на 30 марта – это не о нежных подсказках Вселенной, а о честном, немного жестком и максимально жизненном разборе реальности. Здесь не будет сказок про "все наладится", зато будет много правды, которая местами даже немного печет.
Гороскоп на 30 марта от цыганки Луладжи: сарказм, правда и немного боли
Как сообщают "Комментарии", в этот день главный совет от Луладжи – не убегать от реальности, а принять его с юмором, даже если он выглядит несколько абсурдным.
Овен
Извините, но вам кринжа в жизни и без отношений хватает
Телец
При поддержке какого-нибудь спонсора ваша жизнь была бы гораздо интереснее
Близнецы
Главное – действовать, а думать будете уже потом (как пойдет)
Рак
Что общего у прошлого, настоящего и будущего? Вы стабильно в шоке
Лев
Ваша репутация желает лучшего… но вам почему-то хочется еще хуже
Дева
Хочется быть продуктивным, но это желание живет около пяти минут.
Весы
Сегодня короткий рабочий день – потому что солнце светит и настроение важнее
Скорпион
Если отношения истощают – может это уже не любовь, а фитнес?
Стрелец
Самая сложная задача дня – выспаться. Все остальное как-нибудь решится
Козерожка
Никогда не поздно начать учиться… хотя бы на своих ошибках
Водолей
Фраза "давайте уже с понедельника" сегодня звучит особенно уверенно
Рыбы
Все что-то предлагают, но ничего интересного. Вселенная, где нормальные варианты?
Этот гороскоп – не о предвидении, а о узнавании себя в мелочах, которые мы часто игнорируем. И если вы поймали себя на мысли "это же обо мне" — значит, Луладжи снова попала точно в цель.
