Цыганка Луладжи "разнесла" все знаки: гороскоп на 30 марта, который читают и нервничают

Гороскоп от цыганки Луладжи на 30 марта – это не о нежных подсказках Вселенной, а о честном, немного жестком и максимально жизненном разборе реальности. Здесь не будет сказок про "все наладится", зато будет много правды, которая местами даже немного печет.

Гороскоп на 30 марта от цыганки Луладжи: сарказм, правда и немного боли

Как сообщают "Комментарии", в этот день главный совет от Луладжи – не убегать от реальности, а принять его с юмором, даже если он выглядит несколько абсурдным.

Овен

Извините, но вам кринжа в жизни и без отношений хватает

Телец

При поддержке какого-нибудь спонсора ваша жизнь была бы гораздо интереснее

Близнецы

Главное – действовать, а думать будете уже потом (как пойдет)

Рак

Что общего у прошлого, настоящего и будущего? Вы стабильно в шоке

Лев

Ваша репутация желает лучшего… но вам почему-то хочется еще хуже

Дева

Хочется быть продуктивным, но это желание живет около пяти минут.

Весы

Сегодня короткий рабочий день – потому что солнце светит и настроение важнее

Скорпион

Если отношения истощают – может это уже не любовь, а фитнес?

Стрелец

Самая сложная задача дня – выспаться. Все остальное как-нибудь решится

Козерожка

Никогда не поздно начать учиться… хотя бы на своих ошибках

Водолей

Фраза "давайте уже с понедельника" сегодня звучит особенно уверенно

Рыбы

Все что-то предлагают, но ничего интересного. Вселенная, где нормальные варианты?

Этот гороскоп – не о предвидении, а о узнавании себя в мелочах, которые мы часто игнорируем. И если вы поймали себя на мысли "это же обо мне" — значит, Луладжи снова попала точно в цель.

