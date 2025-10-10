Ці знаки Зодіаку у жовтні ризикують опинитися в лікарні

У трьох знаків Зодіаку у жовтні можливі проблеми зі здоров'ям, які можуть вимагати медичного втручання. Астрологи радять деяким представникам зодіакального кола бути особливо уважними до сигналів організму.

Гороскоп. Ілюстративне фото

Емоційне виснаження у жовтні загрожує Ракам. Це вплине на фізичний стан. Можливі загострення хронічних захворювань, особливо пов’язаних із травленням та серцево-судинною системою. Планетарні аспекти активізують глибокі внутрішні процеси, через що можуть виникнути психосоматичні реакції. У жовтні Ракам варто уникати стресових ситуацій, обмежити соціальні контакти та звернутися до профілактичних обстежень. Особливо небезпечним періодом буде друга половина місяця. У цей час емоційна нестабільність може призвести до фізичного виснаження.

У зоні ризику у жовтні перебуватимуть Скорпіони. Астрологічні аспекти активізують внутрішню напругу та схильність до перевантаження. У жовтні можливі проблеми з імунною системою, є ризик запальних процесів та травм, спричинених поспіхом або неуважністю. Астрологи радять Скорпіонам уникати надмірної фізичної активності. Особливо варто бути обережними у спорті та побуті. Також не варто ігнорувати перші симптоми нездужання. Важливо дотримуватися режиму сну, уникати переїдання та не перенавантажувати себе роботою.

Леви можуть зіткнутися з проблемами, пов’язаними з перевтомою та порушенням режиму. Планетарні аспекти створюють тиск у сфері відповідальності, що може призвести до емоційного вигорання. У жовтні Левам варто уникати надмірного навантаження, особливо в професійній сфері. Астрологи попереджають про ризик головного болю, проблем із серцем та тиском. Варто слідкувати, що регулярні фізичні навантаження були помірними, а харчування — збалансованим. Особливо важливо не ігнорувати сигнали організму, навіть якщо вони здаються незначними.

