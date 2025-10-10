Эти знаки Зодиака в октябре рискуют оказаться в больнице

У трех знаков Зодиака в октябре возможны проблемы со здоровьем, которые могут потребовать медицинского вмешательства. Астрологи советуют некоторым представителям зодиакального круга быть особенно внимательными к сигналам организма.

Гороскоп. Иллюстративное фото

Эмоциональное истощение в октябре грозит Ракам. Это повлияет на физическое состояние. Возможны обострения хронических заболеваний, особенно связанных с пищеварением и сердечно-сосудистой системой. Планетарные аспекты активизируют глубокие внутренние процессы, в результате чего могут возникнуть психосоматические реакции. В октябре Ракам следует избегать стрессовых ситуаций, ограничить социальные контакты и обратиться к профилактическим обследованиям. Особо опасным периодом будет вторая половина месяца. В настоящее время эмоциональная нестабильность может привести к физическому истощению.

В зоне риска в октябре будут находиться Скорпионы. Астрологические аспекты активизируют внутреннее напряжение и склонность к перегрузке. В октябре возможны проблемы с иммунной системой, риск воспалительных процессов и травм, вызванных спешкой или невнимательностью. Астрологи советуют Скорпионам избегать чрезмерной физической активности. Особо следует быть осторожными в спорте и быту. Также не следует игнорировать первые симптомы недомогания. Важно соблюдать режим сна, избегать переедания и не перегружать себя работой.

Львы могут столкнуться с проблемами, связанными с переутомлением и нарушением режима. Планетарные аспекты создают давление в сфере ответственности, что может привести к эмоциональному выгоранию. В октябре Львам следует избегать чрезмерной нагрузки, особенно в профессиональной сфере. Астрологи предупреждают о риске головной боли, проблемах с сердцем и давлением. Следует следить, что регулярные физические нагрузки были умеренными, а питание – сбалансированным. Особенно важно не игнорировать сигналы организма, даже если они кажутся незначительными.

