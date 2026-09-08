Ці знаки Зодіаку у вересні втратять роботу

Вересень принесе чимало професійних змін. Астрологи попереджають, що планетарні транзити викличуть перегляд робочих обов’язків, конфлікти, зміну професійних планів і рішення, які давно відкладалися. Втім, найбільше напруження цього місяця припаде на три знаки Зодіаку.

Гороскоп. Ілюстративне фото

Для Раків вересень може стати одним із найважчих місяців у професійному плані. Планетарні транзити вплинуть на роботу у якості перевірки — жорсткіша позиція керівництва, сумніви щодо професійної цінності або ситуація, коли людина раптом розуміє: її нинішня робота більше не відповідає її планам. Особливо напруженим може стати кінець місяця.

Для Раків головна небезпека — діяти емоційно. Звільнення “на нервах” може виявитися помилкою, тому краще спочатку шукати альтернативу.

Козорогам проблеми можуть прийти з іншого боку — через саму щоденну роботу. Астрологічні транзити можуть спричинити раптові зміни обов’язків чи керівництва, проблеми з колегами або перебудову робочого процесу. Це може буквально “вибити ґрунт з-під ніг”. Після 18 вересня можливі затримки, критика або неприємна розмова.

Для Козорогів найгірша стратегія — мовчки терпіти, поки ситуація не стане критичною. Варто заздалегідь проговорити умови роботи та свої обов’язки.

Близнята у вересні можуть опинитися перед вибором, якого зовсім не планували. Астрологи прогнозують період внутрішньої перебудови та сильного бажання змінити звичний сценарій. Проблема полягає в тому, що бажання піти може виникнути раніше, ніж з’явиться гідна альтернатива. На роботі можуть загостритися питання контролю, обов’язків та взаємодії з керівництвом.

Тому Близнятам краще не спалювати мости. Вересень більше підходить для підготовки до зміни роботи, переговорів і пошуку нового варіанта, ніж для імпульсивного звільнення.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, у кого зі знаків Зодіаку у вересні виникнуть серйозні проблеми.