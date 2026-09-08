Эти знаки Зодиака в сентябре потеряют работу

Сентябрь принесет немало профессиональных изменений. Астрологи предупреждают, что планетарные транзиты вызовут пересмотр рабочих обязанностей, конфликты, смену профессиональных планов и давно откладываемые решения. Впрочем, наибольшее напряжение этого месяца придется на три знака Зодиака.

Гороскоп. Иллюстративное фото

Для Раков сентябрь может стать одним из самых трудных месяцев в профессиональном плане. Планетарные транзиты повлияют на работу в качестве проверки — более жесткая позиция руководства, сомнения в профессиональной ценности или ситуация, когда человек вдруг понимает: его нынешняя работа больше не соответствует его планам. Особо напряженным может стать конец месяца.

Для Раков главная опасность – действовать эмоционально. Увольнение "на нервах" может оказаться ошибкой, поэтому лучше сначала искать альтернативу.

Козерогам проблемы могут прийти с другой стороны – из-за самой ежедневной работы. Астрологические транзиты могут повлечь за собой внезапные изменения обязанностей или руководства, проблемы с коллегами или перестройку рабочего процесса. Это может буквально "выбить почву из-под ног". После 18 сентября возможны задержки, критика или неприятный разговор.

Для Козерогов самая плохая стратегия – молча терпеть, пока ситуация не станет критической. Следует заранее проговорить условия работы и свои обязанности.

Близнецы в сентябре могут оказаться перед выбором, которого совсем не планировали. Астрологи прогнозируют период внутренней перестройки и сильного желания изменить привычный сценарий. Проблема в том, что желание уйти может возникнуть раньше, чем появится достойная альтернатива. На работе могут обостриться вопросы контроля, обязанностей и взаимодействия с руководством.

Поэтому Близнецам лучше не сжигать мосты. Сентябрь больше подходит для подготовки к смене работы, переговорам и поиску нового варианта, чем для импульсивного увольнения.

Напомним: портал "Комментарии" писал, у кого из знаков Зодиака в сентябре возникнут серьезные проблемы.