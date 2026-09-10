Ці знаки Зодіаку у вересні купатимуться у щасті

Вересень для деяких знаків Зодіаку розпочинається непросто, але завершитися може дуже приємно. За прогнозами астрологів, середина і друга половина місяця здатні принести важливі зміни, а для деяких знаків зодіакального кола — справжній поворот у кращий бік. Водночас кожному з них доведеться спочатку розібратися з певними проблемами.

Гороскоп. Ілюстративне фото

Для Тельців вересень може стати місяцем, коли доведеться переглянути звичний порядок життя. Особливо напруженою можуть виявитися теми роботи, щоденних справ і домашніх питань. Планетарні транзити сприятимуть поверненню старих конфліктів. Астрологи радять не накопичувати роздратування.

Однак саме після цього Тельці можуть відчути полегшення. Якщо не тікати від неприємних розмов і нарешті вирішити те, що давно відкладалося, друга половина вересня здатна принести відчуття стабільності. Тут і може початися їхня смуга щастя.

Для Дів вересень виглядає суперечливо. На початку місяця обставини складаються на їхню користь: 10 вересня молодик у Діві може стати символічною точкою нового старту. Астрологи говорять про підйом енергії, впевненості та бажання змінити життя.

Але наприкінці місяця ситуація може змусити пригальмувати. Планетарні транзити можуть посилити втому і витягнути назовні накопичене роздратування. Тому головна проблема Дів — спроба зробити все одразу. Якщо вони дозволять собі перепочинок, вересень може завершитися дуже позитивно.

Терезам доведеться особливо уважно стежити за стосунками та власними межами. 2026 рік загалом для цього знаку описується як непростий період через тривалі випробування у партнерстві, конкуренції та взаємодії з іншими людьми.

У вересні напруга може проявитися сильніше. Однак друга половина місяця дає Терезам можливість повернути контроль над ситуацією. Після 22 вересня увага зміщується безпосередньо на них. Це шанс заявити про себе, домовитися про важливе і нарешті отримати результат, якого вони чекали.

Рибам вересень може принести емоційні випробування. Особливо обережними варто бути у питаннях близькості, спільних грошей та довіри. Після 22 вересня посилюється тема фінансових та емоційних зв'язків, тому краще не робити поспішних висновків.

Водночас саме Риби можуть отримати дуже приємний бонус від вересня. Після 10 вересня астрологічні аспекти відкриють для них сильнішу тему подорожей, нових знань, романтики та розширення горизонтів. Тож складнощі можуть стати лише сходинкою до нового етапу.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, на кого зі знаків Зодіаку у вересні очікують болісні зміни.



