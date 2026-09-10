Эти знаки Зодиака в сентябре будут купаться в счастье

Сентябрь для некоторых знаков Зодиака начинается непросто, но завершиться может очень приятно. По прогнозам астрологов, середина и вторая половина месяца способны принести важные изменения, а для некоторых знаков зодиакального круга – настоящий поворот в лучшую сторону. В то же время, каждому из них придется сначала разобраться с определенными проблемами.

Гороскоп. Иллюстративное фото

Для Тельцов сентябрь может стать месяцем, когда придется просмотреть привычный порядок жизни. Особенно напряженной могут оказаться темы работы, повседневных дел и домашних вопросов. Планетарные транзиты будут способствовать возвращению старых конфликтов. Астрологи советуют не накапливать раздражение.

Однако именно после этого Тельцы могут ощутить облегчение. Если не убегать от неприятных разговоров и наконец-то решить то, что давно откладывалось, вторая половина сентября способна принести ощущение стабильности. Здесь и может начаться их полоса счастья.

Для Дев сентябрь выглядит противоречиво. В начале месяца обстоятельства складываются в их пользу: 10 сентября новолуние в Деве может стать символической точкой нового старта. Астрологи говорят о подъеме энергии, уверенности и желании изменить жизнь.

Но в конце месяца ситуация может вынудить притормозить. Планетарные транзиты могут усилить усталость и вытянуть наружу накопившееся раздражение. Поэтому главная проблема Дев – попытка сделать все сразу. Если они позволят себе передышку, сентябрь может завершиться очень положительно.

Весам придется особенно внимательно следить за отношениями и собственными границами. 2026 год в целом для этого знака описывается как непростой период из-за длительных испытаний в партнерстве, конкуренции и взаимодействии с другими людьми.

В сентябре напряжение может проявиться посильнее. Однако вторая половина месяца дает Весам возможность вернуть контроль над ситуацией. После 22 сентября внимание смещается непосредственно на них. Это шанс заявить о себе, договориться о важном и получить результат, которого они ждали.

Рыбам сентябрь может принести эмоциональные испытания. Особо осторожными следует быть в вопросах близости, общих денег и доверия. После 22 сентября усиливается тема финансовых и эмоциональных связей, поэтому лучше не делать поспешных выводов.

В то же время именно Рыбы могут получить очень приятный бонус с сентября. После 10 сентября астрологические аспекты откроют для них более сильную тему путешествий, новых знаний, романтики и расширения горизонтов. Так что сложности могут стать лишь ступенькой к новому этапу.

Напомним: портал "Комментарии" писал, кого из знаков Зодиака в сентябре ожидают болезненные изменения.



