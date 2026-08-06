Ці знаки Зодіаку у серпні втратять роботу

Серпень обіцяє бути місяцем змін, але не для всіх вони будуть приємними. Енергія Сонячного затемнення у Леві та ретроградний Сатурн в Овні створюють атмосферу нестабільності. Для окремих знаків це може означати втрату роботи, несподівані звільнення чи вимушені зміни у професійній сфері.

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Овни відчують тиск через ретроградний Сатурн. Їхня прямолінійність може стати проблемою у стосунках з керівництвом. Є ризик небажаного переведення або навіть звільнення. Зірки радять уникати конфліктів і не приймати рішень у гніві.

Для Близнят серпень стане випробуванням. Хоча їхня комунікація сильна, нестача підтримки від колег може призвести до втрати позицій. Є ймовірність, що нові проєкти не принесуть очікуваних результатів, і це може вплинути на роботу.

Сонячне затемнення у Леві створює кризу у сфері кар’єри для представників цього знаку Зодіаку. Ті, хто звик діяти самовпевнено, можуть зіткнутися з жорсткою реакцією керівництва. Є ризик втратити роботу через небажання слухати інших або через надмірну амбіційність.

Для Терезів серпень може стати місяцем фінансових проблем. Хоча є шанси на нові можливості, нестабільність у грошах і плутанина у рішеннях можуть призвести до втрати роботи. Зірки радять бути обережними з інвестиціями та уникати ризикованих кроків.

Стрільці зіткнуться з емоційними труднощами та затримками у справах. Це може викликати невдоволення керівництва. Є ризик, що їхня свобода та бажання діяти самостійно призведуть до конфліктів і втрати роботи.

Серпень стане місяцем, коли ці п’ять знаків відчують, що професійна стабільність може похитнутися. Це час, коли варто бути максимально уважними, уникати конфліктів і готуватися до змін.

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