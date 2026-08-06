Эти знаки Зодиака в августе потеряют работу

Август обещает быть месяцем перемен, но не всем они будут приятными. Энергия Солнечного затемнения в Леве и ретроградный Сатурн в Овне создают атмосферу нестабильности. Для отдельных знаков это может означать потерю работы, неожиданные увольнения или вынужденные изменения в профессиональной сфере.

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Овны ощутят давление из-за ретроградного Сатурна. Их прямолинейность может стать проблемой в отношениях с руководством. Есть риск нежелательного перевода или даже увольнения. Звезды советуют избегать конфликтов и не принимать решений в гневе.

Для Близнецов август станет испытанием. Хотя их коммуникация сильна, недостаток поддержки от коллег может привести к потере позиций. Есть вероятность, что новые проекты не принесут ожидаемых результатов и это может повлиять на работу.

Солнечное затмение во Льве создает кризис в сфере карьеры для представителей этого знака Зодиака. Те, кто привык действовать самонадеянно, могут столкнуться с жесткой реакцией руководства. Есть риск потерять работу из-за нежелания слушать других или из-за чрезмерной амбициозности.

Для Весов август может стать месяцем финансовых проблем. Хотя есть шансы на новые возможности, нестабильность в деньгах и неразбериха в решениях могут привести к потере работы. Звезды советуют быть осторожными с инвестициями и избегать рискованных шагов.

Стрельцы столкнутся с эмоциональными трудностями и задержками по делам. Это может вызвать недовольство руководства. Есть риск, что их свобода и желание действовать самостоятельно приведут к конфликтам и потере работы.

Август станет месяцем, когда эти пять знаков почувствуют, что профессиональная стабильность может пошатнуться. Это время, когда следует быть максимально внимательными, избегать конфликтов и готовиться к переменам.

Напомним: портал "Комментарии" писал, у кого из знаков Зодиака начнется "белая полоса" в жизни.



