Ці знаки Зодіаку у листопаді ризикують потрапити в ДТП

Представникам яких знаків Зодіаку у листопаді загрожує ДТП

4 листопада 2025, 16:40
Астрологічні аспекти у листопаді призведуть до напруженості, що може вплинути на дії водіїв. Ретроградний Меркурій, що розпочнеться 9 листопада, традиційно асоціюється з порушенням комунікацій, технічними несправностями та неуважністю. У поєднанні з іншими планетарними транзитами це створює підвищений ризик для деяких знаків Зодіаку. Астрологи назвали знаки зодіакального кола, яким варто бути особливо обережними за кермом та уникати поспіху.

Ці знаки Зодіаку у листопаді ризикують потрапити в ДТП

Гороскоп. Ілюстративне фото

У листопаді Овни можуть відчувати надмірне бажання діяти швидко. Їхня природна рішучість посилюється впливом Марса, що провокує імпульсивні рішення. Зірки радять не перевищувати швидкість та не ігнорувати дорожні знаки. Також не варто сідати за кермо у стані емоційного збудження.

Близнята потрапляють під вплив ретроградного Меркурія. Це може спричинити проблеми з навігацією, технікою та комунікацією. Зірки радять перевіряти стан автомобіля перед поїздками та уникати складних маршрутів. Особливо небезпечними можуть бути поїздки у вечірній час.

Стрільці у листопаді відчуватимуть внутрішнє прагнення до свободи та руху. Це може спричинити неуважність на дорозі. Зірки радять уникати тривалих поїздок без відпочинку та не відволікатися під час керування. Астрологи радять бути уважними до пішоходів.

Риби можуть бути надто заглиблені у власні думки. У листопаді посилиться їхня емоційна чутливість, що може знижувати концентрацію. Важливо уникати поїздок у стані втоми або емоційного напруження. Зірки не рекомендують сідати за кермо після конфліктів.

Скорпіони перебувають під впливом Венери у їхньому знаку. Це може викликати емоційні коливання. У поєднанні з ретроградним Меркурієм може посилитися неуважність. Їм варто уникати конфліктів за кермом та зосередитись на безпеці. Особливо обережними слід бути у період з 9 по 29 листопада.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, у кого зі знаків Зодіаку у листопаді будуть проблеми з грошима. 




