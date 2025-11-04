logo

Эти знаки Зодиака в ноябре рискуют попасть в ДТП
НОВОСТИ

Эти знаки Зодиака в ноябре рискуют попасть в ДТП

Представителям каких знаков Зодиака в ноябре грозит ДТП

4 ноября 2025, 16:40
Автор:
Кречмаровская Наталия

Астрологические аспекты в ноябре приведут к напряженности, что может повлиять на действия водителей. Ретроградный Меркурий, который начнется 9 ноября, традиционно ассоциируется с нарушением коммуникаций, техническими неисправностями и невнимательностью. В сочетании с другими планетарными транзитами это создает повышенный риск для некоторых знаков Зодиака. Астрологи назвали знаки зодиакального круга, которым следует быть особенно осторожными за рулем и избегать спешки.

Эти знаки Зодиака в ноябре рискуют попасть в ДТП

Гороскоп. Иллюстративное фото

В ноябре Овны могут испытывать чрезмерное желание действовать быстро. Их естественная решимость усиливается влиянием Марса, провоцирующего импульсивные решения. Звезды советуют не превышать скорость и игнорировать дорожные знаки. Также не следует садиться за руль в состоянии эмоционального возбуждения.

Близнецы попадают под влияние ретроградного Меркурия. Это может вызвать проблемы с навигацией, техникой и коммуникацией. Звезды советуют проверять состояние автомобиля перед поездками и избегать сложных маршрутов. Особо опасными могут быть поездки в вечернее время.

Стрельцы в ноябре будут испытывать внутреннее стремление к свободе и движению. Это может привести к невнимательности на дороге. Звезды советуют избегать длительных поездок без отдыха и не отвлекаться во время вождения. Астрологи советуют быть внимательными к пешеходам.

Рыбы могут быть слишком углублены в собственные мысли. В ноябре усилится их эмоциональная чувствительность, что может снижать концентрацию. Важно избегать поездок в состоянии усталости или эмоционального напряжения. Звезды не рекомендуют садиться за руль после конфликтов.

Скорпионы находятся под влиянием Венеры в их знаке. Это может вызвать эмоциональные колебания. В сочетании с ретроградным Меркурием может усугубиться невнимательность. Им следует избегать конфликтов за рулем и сосредоточиться на безопасности. Особенно осторожными следует соблюдать в период с 9 по 29 ноября.

Напомним: портал "Комментарии" писал, у кого из знаков Зодиака в ноябре будут проблемы с деньгами.




