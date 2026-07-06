Ці знаки Зодіаку у липні втратять великі гроші

Липневий період принесе серйозні випробування у фінансовій сфері для багатьох представників зодіакального кола через складні планетарні транзити та ретроградний рух планет. Астрологи попереджають, що необдумані кроки можуть призвести до тривалої матеріальної нестабільності.

Гороскоп. Ілюстративне фото

Першим під удар потрапляють Овни, оскільки планетарні транзити розмивють межі реальності та заважають тверезо оцінювати ризики. Представники цього знаку можуть стати жертвами шахрайства або вкласти значні накопичення у завідомо збиткові проєкти. Зірки наполегливо радять Овнам відкласти великі фінансові операції на інший місяць.

Планетарні аспекти для Близнят створять ризики імпульсивних та абсолютно непотрібних витрат. Прагнення швидкого заробітку може підштовхнути представників цього знаку до авантюр на біржі або участі у сумнівних фінансових схемах. Близнятам варто контролювати свої миттєві бажання, щоб не залишитися з порожнім гаманцем.

Раки ризикують втратити великі суми через побутові проблеми, раптові поломки техніки або невдалі операції з нерухомістю. Емоційне рішення придбати щось дороге для дому без попереднього планування бюджету завдасть серйозного удару по їхній фінансовій стабільності. Ракам бажано створити грошову подушку безпеки.

Скорпіони можуть зіткнутися з серйозними фінансовими втратами через партнерів по бізнесу або невдале оформлення кредитів. Астрологічна ситуація вказує на високу ймовірність виникнення прихованих боргів або юридичних проблем, які вимагатимуть великих матеріальних витрат для їх вирішення.

Для Риб липень стане періодом розчарувань у сфері інвестицій через надмірну довірливість до порад сторонніх людей. Бажання допомогти комусь із близьких або позичити велику суму грошей може обернутися тим, що ці кошти більше ніколи не повернуться до власника. Рибам варто навчитися говорити тверде ні у фінансових питаннях.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, хто зі знаків Зодіаку у липні отримає неочікуваний прибуток.



