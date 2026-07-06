Эти знаки Зодиака в июле потеряют большие деньги

Июльский период принесет серьезные испытания в финансовой сфере для многих представителей зодиакального круга из-за сложных планетарных транзитов и ретроградного движения планет. Астрологи предупреждают, что необдуманные шаги могут привести к продолжительной материальной нестабильности.

Гороскоп. Иллюстративное фото

Первым под удар попадают Овны, поскольку планетарные транзиты размывают границы реальности и мешают трезво оценивать риски. Представители этого знака могут стать жертвами мошенничества или вложить значительные накопления в заведомо убыточные проекты. Звезды настоятельно рекомендуют Овнам отложить крупные финансовые операции на другой месяц.

Планетарные аспекты Близнецов создадут риски импульсивных и совершенно ненужных затрат. Стремление к быстрому заработку может подтолкнуть представителей этого знака к авантюрам на бирже или участию в сомнительных финансовых схемах. Близнецам следует контролировать свои мгновенные желания, чтобы не остаться с пустым кошельком.

Раки рискуют потерять большие суммы из-за бытовых проблем, внезапных поломок техники или неудачных операций с недвижимостью. Эмоциональное решение приобрести что-то дорогое для дома без предварительного планирования бюджета нанесет серьезный удар по их финансовой стабильности. Ракам лучше создать денежную подушку сохранности.

Скорпионы могут столкнуться с серьезными финансовыми потерями из-за партнеров по бизнесу или неудачного оформления кредитов. Астрологическая ситуация указывает на высокую вероятность возникновения скрытых долгов или юридических проблем, требующих больших материальных затрат для их решения.

Для Рыб июль станет периодом разочарований в сфере инвестиций из-за чрезмерной доверчивости к советам посторонних людей. Желание помочь кому-то из близких или одолжить большую сумму денег может обернуться тем, что эти средства больше никогда не вернутся к владельцу. Рыбам следует научиться говорить твердое не в финансовых вопросах.

Напомним: портал "Комментарии" писал, кто из знаков Зодиака в июле получит неожиданную прибыль.



