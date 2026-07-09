Ці знаки Зодіаку у липні втратять роботу

Липень стане місяцем серйозних професійних перевірок для багатьох. Астрологи звертають увагу, що напружені планетарні аспекти можуть спровокувати кадрові перестановки, конфлікти з керівництвом або бажання кардинально змінити сферу діяльності. Найбільше ризиків вони прогнозують для п'яти знаків, яким варто уважніше ставитися до своїх обов'язків і не ухвалювати поспішних рішень.

Гороскоп. Ілюстративне фото

Для Близнят липень може принести несподівані зміни на роботі. Якщо накопичилися невирішені питання або непорозуміння з керівництвом, існує ризик втратити нинішню посаду, тому варто діяти стримано та відповідально.

Для Левів місяць стане перевіркою професійної дисципліни. Зірки радять уникати конфліктів з колегами та не демонструвати надмірну впевненість, адже саме це може вплинути на рішення керівництва.

У Терезів можливі зміни у структурі компанії або скорочення штату. Астрологи рекомендують заздалегідь оновити резюме, розширити коло професійних контактів і не відмовлятися від нових пропозицій.

Для Стрільців існує ймовірність завершення важливого робочого етапу. Якщо нинішня робота більше не приносить розвитку, звільнення може стати початком нового кар'єрного напрямку, хоча перші тижні будуть непростими.

Для Риб головною загрозою стане емоційне виснаження. Через втому або втрату мотивації можливі помилки, які здатні позначитися на кар'єрі, тому варто більше уваги приділити відпочинку та зберігати спокій у спілкуванні з керівництвом.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, хто зі знаків Зодіаку у липні виграє в лотерею.



