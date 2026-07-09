Эти знаки Зодиака в июле потеряют работу

Июль станет месяцем серьезных профессиональных проверок для многих. Астрологи обращают внимание на то, что напряженные планетарные аспекты могут спровоцировать кадровые перестановки, конфликты с руководством или желание кардинально изменить сферу деятельности. Больше рисков они прогнозируют для пяти знаков, которым следует внимательнее относиться к своим обязанностям и не принимать поспешных решений.

Гороскоп. Иллюстративное фото

Для Близнецов июль может принести неожиданные изменения на работе. Если накопились нерешенные вопросы или недоразумения с руководством, существует риск потерять нынешнюю должность, поэтому следует действовать сдержанно и ответственно.

Для Львов месяц станет проверкой профессиональной дисциплины. Звезды советуют избегать конфликтов с коллегами и не демонстрировать чрезмерную уверенность, ведь это может повлиять на решение руководства.

У Весов возможны изменения в структуре компании или сокращении штата. Астрологи рекомендуют заранее обновить резюме, расширить круг профессиональных контактов и не отказываться от новых предложений.

Для Стрельцов существует возможность завершения важного рабочего этапа. Если нынешняя работа больше не приносит развития, увольнение может стать началом нового карьерного направления, хотя первые недели будут непростыми.

Для Рыб главной угрозой станет эмоциональное истощение. Из-за усталости или потери мотивации возможны ошибки, которые способны сказаться на карьере, поэтому стоит больше внимания уделить отдыху и сохранять спокойствие в общении с руководством.

Напомним: портал "Комментарии" писал, кто из знаков Зодиака в июле выиграет в лотерею.



