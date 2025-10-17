Ці знаки Зодіаку ризикують втратити роботу до кінця жовтня

У другій половині жовтня астрологічні аспекти можуть призвести до значних змін у професійній сфері. Планетарні транзити створюють умови для переосмислення кар'єрних цілей, завершення робочих циклів та навіть звільнень. Деякі знаки Зодіаку можуть втратити роботу або кардинально змінять професійний напрям.

У центрі уваги опиняться Овни. Друга половина жовтня змусить їх переглянути свою роль у колективі та знайти відповідь на питання: чи відповідає поточна робота їхнім справжнім прагненням. Якщо відповідь негативна, Всесвіт може втрутитися радикально — через звільнення або конфлікт з керівництвом. Ті, хто давно відчуває професійне вигорання, будуть особливо вразливими.

Зіткнутися з несподіваними змінами можуть Скорпіони. Астрологи попереджають: жовтень стане місяцем розриву, якщо ви працюєте у сфері, яка більше не відповідає вашим цінностям. Це може бути добровільне рішення або наслідок зовнішніх обставин — скорочення, зміна керівництва чи реструктуризація.

У зоні ризику у жовтні Близнята. Злий жарт може зіграти їхня схильність до багатозадачності та поверхневого підходу. У жовтні роботодавці очікуватимуть глибшої залученості та стабільності, а ті, хто не зможе адаптуватися, можуть втратити роботу. Особливо це стосується фрилансерів та працівників креативних індустрій.

Козороги можуть зіткнутися з юридичними або фінансовими труднощами на роботі. Зірки попереджають, якщо ви працюєте у сфері, пов’язаній із контрактами, інвестиціями або державними структурами, варто бути особливо уважними до деталей. Невирішені питання можуть призвести до втрати позиції або змін у статусі.

