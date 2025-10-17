logo_ukra

Ці знаки Зодіаку ризикують втратити роботу до кінця жовтня

Представники яких знаків Зодіаку у другій половині жовтня може втратити роботу

У другій половині жовтня астрологічні аспекти можуть призвести до значних змін у професійній сфері. Планетарні транзити створюють умови для переосмислення кар'єрних цілей, завершення робочих циклів та навіть звільнень. Деякі знаки Зодіаку можуть втратити роботу або кардинально змінять професійний напрям.

Ці знаки Зодіаку ризикують втратити роботу до кінця жовтня

Гороскоп. Ілюстративне фото

У центрі уваги опиняться Овни. Друга половина жовтня змусить їх переглянути свою роль у колективі та знайти відповідь на питання: чи відповідає поточна робота їхнім справжнім прагненням. Якщо відповідь негативна, Всесвіт може втрутитися радикально — через звільнення або конфлікт з керівництвом. Ті, хто давно відчуває професійне вигорання, будуть особливо вразливими.

Зіткнутися з несподіваними змінами можуть Скорпіони. Астрологи попереджають: жовтень стане місяцем розриву, якщо ви працюєте у сфері, яка більше не відповідає вашим цінностям. Це може бути добровільне рішення або наслідок зовнішніх обставин — скорочення, зміна керівництва чи реструктуризація.

У зоні ризику у жовтні Близнята. Злий жарт може зіграти їхня схильність до багатозадачності та поверхневого підходу. У жовтні роботодавці очікуватимуть глибшої залученості та стабільності, а ті, хто не зможе адаптуватися, можуть втратити роботу. Особливо це стосується фрилансерів та працівників креативних індустрій.

Козороги можуть зіткнутися з юридичними або фінансовими труднощами на роботі. Зірки попереджають, якщо ви працюєте у сфері, пов’язаній із контрактами, інвестиціями або державними структурами, варто бути особливо уважними до деталей. Невирішені питання можуть призвести до втрати позиції або змін у статусі.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, у кого зі знаків Зодіаку у жовтні будуть проблеми в особистому житті.




