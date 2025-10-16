Катастрофи не уникнути: у цих знаків Зодіаку у жовтні будуть проблеми в особистому житті

Жовтень — емоційно насичений період для багатьох знаків Зодіаку. Однак декому астрологи прогнозують драму в особистому житті. Планетарні аспекти створюють напружену атмосферу, яка може призвести до розривів, конфліктів чи несподіваних трансформацій в особистому житті. Деяким знакам Зодіаку доведеться обирати: зберегти те, що є, чи почати з чистого аркуша.

Гороскоп. Фото портал "Коментарі"

У центр емоційної турбулентності потраплять Терези. Планетарні аспекти можуть спричинити глибокі внутрішні конфлікти. У Терезів може виникнути ситуація, коли партнер виявиться не тим, ким здавався. Це може закінчитися болісним розривом або, навпаки, очищенням стосунків і початком нового етапу.

Інтенсивні емоції у жовтні переживатимуть Скорпіони. У цей період активізуються теми контролю, ревнощів та глибоких трансформацій. У жовтні можливі викриття та емоційні вибухи. Для деяких Скорпіонів це стане моментом істини — доведеться вирішувати: чи варто боротися за стосунки.

Несподівані розриви можуть трапитися у Близнюків. Астрологи попереджають, що партнер може не правильно сприйняти їхню схильність до легкості у спілкуванні. У жовтні можливі ситуації, коли слова або дії призведуть до емоційної драми. Цього місяця варто бути максимально чесними та уникати подвійних стандартів.

Емоційне напруження відчують Риби, особливо у другій половині місяця. Чутливість може зробити їх вразливими до маніпуляцій або розчарувань. Планетарні аспекти можуть спричинити повернення до старих тем і незакритих емоційних ран.

Обирати між гордістю і почуттями доведеться Левам. Їхнє прагнення до визнання може заважати побачити справжні потреби партнера. У жовтні можливі ситуації, коли доведеться поступитися або ризикувати втратити важливу людину.

