Ці знаки Зодіаку після 5 серпня отримають шанс на кардинальні зміни у житті

5 серпня 2026 року, за астрологічними прогнозами, може стати переломним днем для представників трьох знаків зодіаку. У цей період спадний Місяць перебуватиме у фазі Зникаючого Гіббуса, яка традиційно асоціюється із завершенням важливих життєвих етапів, відмовою від усього зайвого та підготовкою до нового старту.

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Астрологи вважають, що саме цього дня багато людей відчують бажання остаточно позбутися старих страхів, шкідливих звичок, токсичних стосунків або переконань, які стримували їхній розвиток. Найбільш відчутними ці зміни можуть стати для Раків, Козерогів і Риб.

Для Раків 5 серпня стане символом внутрішнього оновлення. Після тривалого періоду переживань і сумнівів вони можуть відчути довгоочікуване полегшення. Представники цього знака почнуть більше довіряти власним рішенням і перестануть озиратися на минулі невдачі. Саме впевненість у собі допоможе зробити важливий крок уперед, залишивши позаду невизначеність і страх перед змінами.

Для Козерогів цей день відкриє період високої продуктивності. Успіхи останніх тижнів можуть стати міцним фундаментом для нових досягнень, однак астрологи радять чесно оцінити своє оточення та справи. Щоб рухатися вперед, варто відмовитися від проєктів, звичок або навіть людей, які більше не сприяють розвитку. Саме таке "очищення" допоможе повністю розкрити власний потенціал.

Риби можуть відчути потужний приплив рішучості. День сприятиме ухваленню важливих рішень, реалізації творчих задумів і концентрації на головних цілях. Астрологи радять не відкладати зміни на потім. Саме зараз, на їхню думку, настав слушний момент відмовитися від усього, що заважає рухатися вперед, і використати нові можливості, які відкриваються на горизонті.

Портал "Коментарі" вже писав, що 4 серпня Юпітер, який в астрології пов'язують із розвитком, удачею та новими можливостями, переходить у прямий рух. Прихильники астрології вважають, що цей період може стати початком позитивних змін для багатьох людей, а особливо — для представників трьох знаків зодіаку.