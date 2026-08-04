Эти знаки Зодиака после 5 августа получат шанс на кардинальные изменения в жизни.

5 августа 2026, по астрологическим прогнозам, может стать переломным днем для представителей трех знаков зодиака. В этот период нисходящая Луна будет находиться в фазе Исчезающего Гиббуса, которая традиционно ассоциируется с завершением важных жизненных этапов, отказом от всего лишнего и подготовкой к новому старту.

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Астрологи считают, что именно в этот день многие люди испытают желание окончательно избавиться от старых страхов, вредных привычек, токсических отношений или убеждений, сдерживавших их развитие. Наиболее ощутимыми эти изменения могут стать для Раков, Козерогов и Рыб.

Для Раков 5 августа станет символом внутреннего обновления. После продолжительного периода переживаний и сомнений они могут почувствовать долгожданное облегчение. Представители этого знака начнут больше доверять своим решениям и перестанут оглядываться на прошлые неудачи. Конкретно уверенность в себе поможет сделать принципиальный шаг вперед, оставив позади неопределенность и ужас перед переменами.

Для Козерогов этот день откроет период высокой продуктивности. Успехи последних недель могут стать прочным фундаментом новых достижений, однако астрологи советуют честно оценить свое окружение и дела. Чтобы двигаться вперед, следует отказаться от проектов, привычек или даже людей, которые больше не способствуют развитию. Именно такое "очищение" поможет полностью раскрыть собственный потенциал.

Рыбы могут ощутить мощный приток решимости. День будет способствовать принятию важных решений, реализации творческих замыслов и концентрации в главных целях. Астрологи советуют не откладывать изменения в потом. Именно сейчас, по их мнению, настал подходящий момент отказаться от всего, что мешает двигаться вперед, и использовать новые открывающиеся на горизонте возможности.

Портал "Комментарии" уже писал, что 4 августа Юпитер, который в астрологии связывается с развитием, удачей и новыми возможностями, переходит в прямое движение. Сторонники астрологии считают, что этот период может стать началом положительных изменений для многих людей, а особенно для представителей трех знаков зодиака.