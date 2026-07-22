Ці знаки Зодіаку наприкінці липня переживуть найбільший свій страх

Кінець липня 2026 року обіцяє стати справжнім випробуванням для п'яти знаків Зодіаку. Астрологи попереджають: 27 липня планета карми та справедливості Сатурн розпочне свій ретроградний рух у Рибах. Це не просто астрономічне явище, а потужний енергетичний перелом. Він змусить багатьох зустрітися зі своїми найглибшими страхами. Астрологи назвали знаки Зодіаку, яким варто бути напоготові.

Гороскоп. Ілюстративне фото

Риби. Сатурн розвертається у вашому власному знаку, тому ви “приймаєте удар на себе”. Найбільший страх цього періоду — втратити себе, розчинитися в ілюзіях або зіткнутися з жорстокою реальністю, яку ви так довго ігнорували. Не варто уникати самотності, краще прислухатися до свого внутрішнього голосу, навіть якщо він говорить неприємні речі.

Водолії. Ваша незалежність — ваша сила, але у цей період вона опиниться під загрозою. Ви можете зіткнутися зі страхом, що всі ваші зусилля марні, а ваша унікальність залишиться непоміченою. Зірки радять не боятися працювати більше, ніж зазвичай, та бути готовими до перешкод, які з'являться на рівному місці.

Козороги. Ваш найбільший страх — провал та фінансова нестабільність. Ретроградний Сатурн може зачепити саме ці сфери, змушуючи вас переглянути всі ризики. Не варто робити поспішних інвестицій або брати кредити, краще сконцентруватися на збереженні того, що вже маєте.

Раки. Ваша емоційна безпека та сім'я — це ваш тил, але саме там може статися несподіваний розлад. Вам доведеться зіткнутися зі страхом бути знехтуваними або не отримати взаємності. Не варто замикатися у своїй черепашці, натомість зірки радять набратися терпіння та не приймати поспішних рішень у стосунках.

Скорпіони. Ваша стихія — це контроль та глибина. У кінці липня вас може налякати власна вразливість або страх залишитися на самоті зі своїми демонами. Не варто провокувати конфлікти та з'ясовувати стосунки, краще приділити час власному здоров'ю та уникати суперечок, які можуть виснажити.

Нагадаємо: портал "Коментарі" писав, у кого зі знаків Зодіаку наприкінці липня виникнуть великі проблеми.



