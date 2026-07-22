Эти знаки Зодиака в конце июля переживут самый большой свой страх

Конец июля 2026 года обещает стать настоящим испытанием для пяти знаков Зодиака. Астрологи предупреждают: 27 июля планета кармы и справедливости Сатурн начнет свое ретроградное движение в Рыбах. Это не просто астрономическое явление, а мощный энергетический перелом. Он заставит многих встретиться со своими глубочайшими ужасами. Астрологи назвали знаки Зодиака, которым следует быть начеку.

Гороскоп. Иллюстративное фото

Рыбы. Сатурн разворачивается в вашем собственном знаке, поэтому вы "принимаете удар на себя". Наибольший страх этого периода – потерять себя, раствориться в иллюзиях или столкнуться с жестокой реальностью, которую вы так долго игнорировали. Не стоит избегать одиночества, лучше прислушиваться к своему внутреннему голосу, даже если он говорит неприятные вещи.

Водолеи. Ваша независимость — ваша сила, но в этот период она окажется под угрозой. Вы можете столкнуться со страхом, что все ваши усилия бесполезны, а ваша уникальность останется незамеченной. Звезды советуют не бояться работать больше обычного и быть готовыми к помехам, которые появятся на ровном месте.

Козероги. Ваш наибольший страх — провал и финансовая нестабильность. Ретроградный Сатурн может задеть именно эти сферы, заставляя вас просмотреть все риски. Не стоит делать поспешных инвестиций или брать кредиты, лучше сконцентрироваться на сохранении уже имеющегося.

Раки. Ваша эмоциональная безопасность и семья — это ваш тыл, но именно там может произойти неожиданное расстройство. Вам придется столкнуться со страхом быть отвергнутыми или не получить взаимности. Не стоит замыкаться в своей раковине, а звезды советуют набраться терпения и не принимать поспешных решений в отношениях.

Скорпионы. Ваша стихия – это контроль и глубина. В конце июля вас может испугать собственная уязвимость или страх остаться в одиночестве со своими демонами. Не следует провоцировать конфликты и выяснять отношения, лучше уделить время собственному здоровью и избегать споров, которые могут истощить.

Напомним: портал "Комментарии" писал, у кого из знаков Зодиака в конце июля возникнут большие проблемы.



