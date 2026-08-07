Ці вихідні запам’ятаються надовго: гороскоп на вихідні для всіх знаків Зодіаку

Астрологічний прогноз розкриває важливі застереження на вихідні, 8 та 9 серпня. Цими днями космічні енергії вимагають підвищеної уваги до власного самопочуття, затишку в оселі та фінансів. Дослухайтеся до підказок зірок щодо грошей, здоров'я та стосунків із рідними.

Гороскоп. Ілюстративне фото

Овнам важливо приборкати емоції та дати суглобам відпочинок. Утримайтеся від спонтанних витрат та приділіть увагу розмовам із близькими.

Зірки радять Тельцям стежити за раціоном і не переїдати. Фінансовий стан залишиться стабільним, а родинні вечори принесуть омріяний спокій.

У Близнят з'явиться гарна можливість поповнити свій гаманець. Бережіть нервову систему та повністю утримайтеся від суперечок із партнерами.

У Раків пріоритетом стане зміцнення родинних стосунків. Уникайте підступних протягів задля здоров'я та відмовтеся від покупок дрібниць.

Зірки радять Левам уникати надмірних навантажень та стежити за тиском. Не позичайте гроші друзям і приділіть більше тепла коханій людині.

Діви у ці дні потребуватимуть чіткого балансу між економністю та сном. Підтримайте рідних у складний час, адже турбота подолає непорозуміння.

Терезам зірки готують приємний родинний відпочинок та гармонію вдома. Дбайте про хребет і не ризикуйте капіталом у сумнівних справах.

Зірки радять Скорпіонам стримувати ревнощі у спілкуванні з коханими. Бережіть шлунок від експериментів та зберігайте заощадження недоторканими.

У Стрільців з'явиться чудова можливість вирішити давні грошові питання. Не перевантажуйте організм і подаруйте щиру підтримку рідним людям.

Козорогам вихідні принесуть приємні фінансові новини та прибуток. Приділіть увагу профілактиці застуд та уникайте зауважень родичам.

Зірки радять Водоліям присвятити час відновленню фізичних сил. Збережіть бюджет від марнотратства та проявіть більше терпіння до дітей.

У Риб ці дні пройдуть під знаком гармонії та теплого спілкування. Остерігайтеся дрібних травм та утримайтеся від нових боргових зобов'язань.

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