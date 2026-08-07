logo

BTC/USD

64926

ETH/USD

1917.05

USD/UAH

44.76

EUR/UAH

51.61

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Досуг Гороскоп Эти выходные запомнятся надолго: гороскоп на выходные для всех знаков Зодиака
commentss НОВОСТИ Все новости

Эти выходные запомнятся надолго: гороскоп на выходные для всех знаков Зодиака

Астрологический прогноз: какими будут выходные, 8 и 9 августа, для всех знаков Зодиака

7 августа 2026, 20:54
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Астрологический прогноз раскрывает важные оговорки на выходные, 8 и 9 августа. На днях космические энергии требуют повышенного внимания к собственному самочувствию, уюту в доме и финансам. Прислушивайтесь к подсказкам звезд о деньгах, здоровье и отношениях с родными.

Эти выходные запомнятся надолго: гороскоп на выходные для всех знаков Зодиака

Гороскоп. Иллюстративное фото

Овнам важно обуздать эмоции и дать суставам отдых. Удерживайтесь от спонтанных расходов и уделите внимание разговорам с близкими.

Звезды советуют Тельцам следить за рационом и не переедать. Финансовое состояние останется стабильным, а семейные вечера принесут желанный покой.

У Близнецов появится хорошая возможность пополнить свой кошелек. Берегите нервную систему и полностью удерживайтесь от споров с партнерами.

У Раков приоритетом станет укрепление родственных отношений. Избегайте коварных сквозняков для здоровья и откажитесь от покупок мелочей.

Звезды советуют Львам избегать чрезмерных нагрузок и следить за давлением. Не одалживайте деньги друзьям и уделите больше тепла любимому человеку.

Девы в эти дни будут нуждаться в четком балансе между экономностью и сном. Поддержите родных в сложное время, ведь забота справится с недоразумением.

Весам звезды готовят приятный семейный отдых и гармонию дома. Заботьтесь о позвоночнике и не рискуйте капиталом по сомнительным делам.

Звезды советуют Скорпионам сдерживать ревность в общении с любимыми. Берегите желудок от экспериментов и сохраняйте сбережения нетронутыми.

У Стрельцов появится отличная возможность решить давние денежные вопросы. Не перегружайте организм и подарите искреннюю поддержку родным людям.

Козерогам выходные принесут приятные финансовые новости и прибыль. Уделите внимание профилактике простуд и избегайте замечаний родственникам.

Звезды советуют Водолеям посвятить время восстановлению физических сил. Сохраните бюджет от расточительности и проявите большее терпение к детям.

У Рыб эти дни пройдут под знаком гармонии и теплого общения. Остерегайтесь мелких травм и удерживайтесь от новых долговых обязательств.

Напомним: портал "Комментарии" писал, у кого из знаков Зодиака в августе начнется "белая полоса" в жизни.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости