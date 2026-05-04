Ці в знаки Зодіаку кардинально змінять своє життя: на кого чекає доленосний переворот

Астрологи прогнозують потужний енергетичний перехід 4 травня 2026 року, коли убуваючий Місяць у знаку Стрільця активує процеси внутрішнього очищення та переосмислення. Цей період вважається сприятливим для завершення старих життєвих етапів, звільнення від обмежень і старту нових напрямків розвитку.

Фото: з відкритих джерел

Особливо відчутними ці зміни стануть для трьох знаків зодіаку — Скорпіона, Козерога та Лева.

Скорпіони опиняються в стані глибокого внутрішнього оновлення. Їхня інтуїція загострюється настільки, що дозволяє безпомилково визначати, які ситуації або люди більше не мають місця у житті. У цей час зникає потреба в компромісах, а рішення стають більш рішучими та усвідомленими. 4 травня може стати точкою старту подій, які поступово вибудують нову життєву траєкторію.

Козероги входять у фазу структурованих змін. Для них цей період не виглядає хаотичним — навпаки, він сприймається як можливість реалізувати довгострокову стратегію. Вони чітко бачать свої цілі та крок за кроком рухаються до них, використовуючи дисципліну та аналітичний підхід. Саме в цей день може з’явитися відчуття, що процеси нарешті починають працювати на результат, а амбіції отримують реальне підґрунтя.

Леви отримують шанс реалізувати ідеї, які довгий час залишалися на рівні задумів. Це момент, коли внутрішня готовність до змін поєднується з зовнішніми можливостями. Навіть якщо раніше були невдалі спроби, новий досвід додає впевненості. Енергетика дня сприяє сміливим крокам і дозволяє почати новий етап життя з відчуттям натхнення та сили.

Нагадаємо, портал "Коментарі" вже писав, що настрій людини багато в чому визначає те, як складатимуться її події. Якщо в душі панують спокій і гармонія, дні приносять приємні сюрпризи та позитивні емоції. Натомість внутрішня напруга, тривоги або моральне виснаження здатні притягувати складні ситуації та розчарування.