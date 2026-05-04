Эти в знаки Зодиака кардинально изменят свою жизнь: кого ждет судьбоносный переворот

Астрологи прогнозируют мощный энергетический переход 4 мая 2026 года, когда убывающая Луна в знаке Стрельца активирует процессы внутренней очистки и переосмысления. Этот период считается благоприятным для завершения старых жизненных этапов, избавление от ограничений и старта новых направлений развития.

Фото: из открытых источников

Особенно ощутимы эти изменения станут для трех знаков зодиака — Скорпиона, Козерога и Льва.

Скорпионы оказываются в состоянии глубокого внутреннего обновления. Их интуиция накаляется настолько, что позволяет безошибочно определять, какие ситуации или люди больше не имеют места в жизни. В настоящее время исчезает потребность в компромиссах, а решения становятся более решительными и осознанными. 4 мая может стать точкой старта событий, постепенно выстроивших новую жизненную траекторию.

Козероги входят в фазу структурированных изменений. Для них этот период не выглядит хаотичным — напротив, он рассматривается как возможность реализовать долгосрочную стратегию. Они четко видят свои цели и шаг за шагом двигаются к ним, используя дисциплину и аналитический подход. Именно в этот день может появиться ощущение, что процессы наконец-то начинают работать на результат, а амбиции получают реальную почву.

Львы получают шанс реализовать идеи, долгое время остававшиеся на уровне замыслов. Это момент, когда внутренняя готовность к переменам сочетается с внешними возможностями. Даже если раньше были неудачные попытки, новый опыт придает уверенность. Энергетика дня способствует смелым шагам и позволяет начать новый этап жизни с чувством вдохновения и силы.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал , что настроение человека во многом определяет то, как будут складываться его события. Если в душе царят покой и гармония, дни доставляют приятные сюрпризы и положительные эмоции. Внутреннее же напряжение, тревоги или моральное истощение способны притягивать сложные ситуации и разочарования.