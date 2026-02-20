Ці три знаки Зодіаку запам'ятають найближчі вихідні надовго: на кого чекає небувалий успіх

Субота, 21 лютого, сприятлива для рішучих дій, навіть якщо вони стосуються побутових справ. Однак такі справи мають бути масштабними — наприклад, ремонт або облаштування нового житла. Фінансові операції краще обмежити мінімумом, аби уникнути ризику втрат. Вихідні ідеально підходять для поїздок і переїздів — ці дії принесуть користь і зміни. Відпочинок у цей день бажано робити активним: пасивне проведення часу не принесе енергії, натомість рухливі заняття зарядять силами.

Фото: з відкритих джерел

Неділя, 22 лютого, — час для саморефлексії. Це день, коли варто подумати про професійні та особисті справи, визначити, що можна покращити. Підвищена емоційність і вразливість у стосунках роблять день ризиковим для конфліктів, тож краще уникати будь-яких суперечок і гострих розмов.

Хто може розраховувати на удачу цього вікенду?

Рак

Ракам корисно буде допомогти тим, хто просить підтримки. Добрі вчинки принесуть не лише моральне задоволення, а й практичну користь: вирішуючи чужі проблеми, вони зможуть позбутися власної, що давно турбувала їхнє життя. Після цього представникам знака стане легше і психологічно, і буквально.

Діва

Дівам, особливо тим, у кого в сім’ї останнім часом напружено, варто зустрітися з людиною з минулого, з якою колись були близькі стосунки. Ініціатива в організації зустрічі може дати новий погляд на ситуацію та допоможе оцінити обставини більш об’єктивно, навіть якщо радикально змінити життя вона не зможе.

Козоріг

Козорогам бажано присвятити час близьким і коханим, організувавши невеличке свято або сюрприз. Навіть прості подарунки, добрі слова та увага до всіх членів родини принесуть радість не лише оточенню, а й самим представникам знака, заряджаючи оптимізмом і позитивом.

