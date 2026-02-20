Эти три знака Зодиака запомнят ближайшие выходные надолго: кого ждет небывалый успех

Суббота, 21 февраля, благоприятна для решительных действий, даже если они касаются бытовых дел. Однако такие дела должны быть масштабными, например, ремонт или обустройство нового жилья. Финансовые операции лучше ограничить минимумом, чтобы избежать риска потерь. Выходные идеально подходят для поездок и переездов – эти действия принесут пользу и перемены. Отдых в этот день желательно делать активным: пассивное времяпрепровождение не принесет энергии, а подвижные занятия зарядят силами.

Воскресенье, 22 февраля, — время для саморефлексии. Это день, когда стоит подумать о профессиональных и личных делах, определить, что можно улучшить. Повышенная эмоциональность и уязвимость в отношениях делают день рисковым для конфликтов, поэтому лучше избегать каких-либо споров и острых разговоров.

Кто может рассчитывать на удачу этого уик-энда?

Рак

Ракам полезно будет помочь просящим поддержки. Добрые поступки принесут не только моральное удовлетворение, но и практическую пользу: решая чужие проблемы, они смогут избавиться от собственной, давно беспокоившей их жизнь. После этого представителям знака станет легче и психологически, и буквально.

Дева

Девам, особенно тем, у кого в семье в последнее время напряжено, стоит встретиться с человеком из прошлого, с которым когда-то были близкие отношения. Инициатива организации встречи может дать новый взгляд на ситуацию и поможет оценить обстоятельства более объективно, даже если радикально изменить жизнь она не сможет.

Козорыг

Козорогам желательно посвятить время близким и любимым, организовав небольшой праздник или сюрприз. Даже простые подарки, добрые слова и внимание ко всем членам семьи доставят радость не только окружению, но и самим представителям знака, заряжая оптимизмом и позитивом.

