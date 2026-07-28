Эти три знака Зодиака в августе переживут опасный период

Август 2026, по прогнозу астролога Марины Скади, станет одним из самых насыщенных и непредсказуемых месяцев года. Главным астрономическим событием называют солнечное затмение 12 августа в знаке Льва, которое откроет новый жизненный этап, но запустит так называемый коридор затемнений. Именно он, по словам эксперта, принесет резкие изменения, неожиданные повороты и потребность пересмотреть старые решения.

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В середине месяца благоприятные аспекты Меркурия с Венерой и Юпитером помогут в обучении, переговорах и создании новых проектов. Однако вскоре ситуация усложнится из-за соединения Марса с Нептуном.

"Растет риск иллюзий, самообман и неправильных решений", — предупреждает Марина Скади.

Вторая половина августа тоже будет напряженной. Венера в оппозиции Сатурну может охладить отношения, а лунное затмение 28 августа в Рыбах, по словам астрологине, принесет очередной кармический поворот и заставит окончательно закрыть старые вопросы.

Больше испытаний, по мнению Марины Скади, ожидает представителей водной стихии — Раков, Скорпионов и Рыб.

Для Раков непростым станет переход Марса в знак их 11 августа. Несмотря на приток энергии, она может проявиться посредством раздражительности, эмоциональных всплесков и конфликтов.

"В августе сила Раков не в борьбе, а в умении сохранять спокойствие и избегать лишних стычек", — отмечает астролог.

Скорпионам придется столкнуться с внутренними противоречиями и внешним сопротивлением. Их инициативы могут не найти поддержки, а поспешные финансовые решения — обернуться потерями.

"Важно не перегружать себя борьбой, а искать обходные пути и сохранять гибкость", — советует Марина Скади.

Портал "Комментарии" уже писал , что 28 июля сочетание Луны в Козероге и Юпитера может стать особенно благоприятным для представителей четырех знаков зодиака. Астрологи прогнозируют, что в этот день увеличатся шансы на финансовые успехи, профессиональное развитие и получение полезных возможностей.