Эти три знака Зодиака получат невероятную удачу уже в следующем месяце

Июль 2026, по прогнозу астролога Мишель Олетри, может стать особенно удачным для представителей трех знаков зодиака. По ее мнению, именно в этот период Львы, Раки и Овны получат больше шансов улучшить финансовое положение, наладить личную жизнь и воспользоваться новыми возможностями. Об этом сообщает YourTango

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Лев

Для Львов начало июля станет периодом повышенной активности и уверенности в собственных силах. До 9 июля Венера будет находиться в этом знаке, что согласно астрологическим прогнозам, будет способствовать новым знакомствам, успешным переговорам и реализации важных замыслов.

Кроме того, Юпитер начал новый цикл в знаке Льва, который повторяется примерно раз в 12 лет. В астрологии этот период связывают с расширением возможностей, личностным развитием и шансами добиться значительных успехов. После 9 июля внимание сместится на финансовые вопросы. Астролог советует ответственно относиться к затратам, хотя в целом это время считается благоприятным для укрепления материального положения. В конце месяца, после захода Солнца в знак Льва, ожидается новый приток энергии и мотивации.

Рак

Для Раков июль может стать месяцем финансового роста. По словам Мишель Олетри, Юпитер уже перешел в сектор доходов, что открывает перспективы увеличения заработка, профессионального развития и реализации новых проектов.

До 9 июля Венера будет также поддерживать финансовую сферу. Кроме материальных вопросов, положительные изменения могут произойти и в личной жизни. Одинокие представители знака будут иметь больше шансов на интересные знакомства, а те, кто уже находится в отношениях, могут почувствовать их укрепление. Молодой человек 14 июля, по астрологическим представлениям, станет хорошим моментом для постановки новых целей и начала важных жизненных изменений.

Овен

Для Овнов июль обещает стать более гармоничным после напряженных предыдущих месяцев. До 9 июля Венера будет находиться в секторе, связываемом с любовью, творчеством и приятными событиями. Это может способствовать романтическим знакомствам, развитию отношений и активной социальной жизни.

Мишель Олетри отмечает, что сочетание влияния Венеры и Юпитера в этот период считается достаточно редким. Именно поэтому, по мнению астролога, июль может подарить Овнам возможности, которые встречаются редко и способны положительно повлиять на дальнейшее развитие событий.

Портал "Комментарии" уже писал, что лето 2026 года, по прогнозам астрологов, может стать периодом существенных финансовых изменений для ряда знаков зодиака. Благоприятное положение планет, как отмечают эксперты, создаст условия для новых возможностей в сфере заработка, развития карьеры и роста доходов.