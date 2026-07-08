Ці чотири знаки Зодіаку втілять всі свої заповітні мрії до 11 серпня

Марс перебуватиме у знаку Близнюків до 11 серпня, і цей астрологічний період, за прогнозами, стане часом підвищеної активності, рішучості та прагнення до змін. Астрологи вважають, що транзит посилить мотивацію, допоможе швидше ухвалювати рішення та відкриє нові можливості для професійного й особистого розвитку. Найсильніше його вплив відчують чотири знаки Зодіаку.

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Астролог Джошуа Пінглі зазначає, що зі зміною положення Марса загальний енергетичний фон уже почав змінюватися. За його словами, представники окремих знаків перестануть озиратися на чужу думку, стануть упевненішими у власних силах і зможуть швидше долати труднощі на шляху до своїх цілей.

Близнюки

Для Близнюків цей період стане одним із найдинамічніших за останній час. Марс у їхньому знаку додасть енергії, сміливості та бажання конкурувати. З'явиться прагнення братися за нові проєкти та реалізовувати масштабні плани. Водночас астрологи радять уважніше ставитися до власного здоров'я, адже надмірне навантаження може призвести до перевтоми або емоційного виснаження.

Стрілець

Стрільці отримають потужний поштовх для реалізації ідей, які довго відкладали. Особливо вдало складатимуться переговори, ділове спілкування та командна робота. Зросте здатність переконувати інших, а підтримка оточення допоможе швидше досягати поставлених цілей.

Діва

Для Дів головний акцент припаде на професійну сферу. Марс активізує кар'єрний сектор гороскопа, відкриваючи перспективи для службового зростання, підвищення доходів або навіть зміни місця роботи. Це сприятливий час для важливих розмов із керівництвом, пошуку нових можливостей і реалізації амбітних планів.

Риби

Рибам цей транзит принесе чимало несподіваних подій, однак саме вони можуть стати поштовхом до позитивних змін. Представники знака стануть упевненішими у собі, навчаться відкрито висловлювати власну позицію та менше залежатимуть від оцінок інших. Період також буде вдалим для творчих проєктів, самореалізації та втілення давніх задумів.

Як вже писали "Коментарі", 8 липня 2026 року для представників трьох знаків зодіаку може стати днем непростих випробувань. За прогнозами астрологів, прямий рух Ліліт здатен загострити внутрішні переживання, спровокувати конфліктні ситуації та змусити по-новому подивитися на власні стосунки, емоції й життєві пріоритети.