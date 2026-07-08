Эти четыре знака Зодиака воплотят все свои заветные мечты до 11 августа

Марс будет находиться в знаке Близнецов до 11 августа, и этот астрологический период, по прогнозам, станет временем повышенной активности, решительности и стремления к переменам. Астрологи считают, что транзит усилит мотивацию, поможет быстрее принимать решения и откроет новые возможности профессионального и личного развития. Сильнее всего его влияние ощутят четыре знака Зодиака.

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Астролог Джошуа Пингли отмечает, что с изменением положения Марса общий энергетический фон уже начал меняться. По его словам, представители отдельных знаков перестанут оглядываться на чужое мнение, станут более уверенными в собственных силах и смогут быстрее преодолевать трудности на пути к своим целям.

Близнецы

Для Близнецов этот период станет одним из самых динамичных за последнее время. Марс в их знаке придаст энергии, смелости и желания конкурировать. Появится стремление приступать к новым проектам и реализовывать масштабные планы. В то же время астрологи советуют внимательнее относиться к собственному здоровью, ведь чрезмерная нагрузка может привести к переутомлению или эмоциональному истощению.

Стрелец

Стрельцы получат мощный толчок для реализации долго откладываемых идей. Особенно успешно будут складываться переговоры, деловое общение и командная работа. Вырастет способность убеждать других, а поддержка окружения поможет быстрее достигать поставленных целей.

Дева

Для Дев главный акцент придется на профессиональную сферу. Марс активизирует карьерный сектор гороскопа, открывая перспективы для служебного роста, повышения доходов или даже смены места работы. Это благоприятное время для важных разговоров с руководством, поиска новых возможностей и реализации амбициозных планов.

Рыбы

Рыбам этот транзит принесет немало неожиданных событий, однако, именно они могут стать толчком к положительным изменениям. Представители знака станут более уверенными в себе, научатся открыто выражать свою позицию и будут меньше зависеть от оценок других. Период будет удачным для творческих проектов, самореализации и воплощения древних замыслов.

Как уже писали "Комментарии", 8 июля 2026 г. для представителей трех знаков зодиака может стать днем непростых испытаний. По прогнозам астрологов, прямое движение Лилит способно обострить внутренние переживания, спровоцировать конфликтные ситуации и заставить по-новому взглянуть на собственные отношения, эмоции и жизненные приоритеты.