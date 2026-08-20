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Ці чотири знаки Зодіаку найближчими тижнями гребтимуть гроші лопатами

Венера у Терезах посилює чарівність, харизму та вміння притягувати до себе бажані можливості

20 серпня 2026, 13:50
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Клименко Елена

У період із 20 серпня до 10 вересня 2026 року чотири знаки Зодіаку можуть опинитися під особливим впливом сприятливих астрологічних тенденцій. Венера у Терезах посилює чарівність, харизму та здатність привертати увагу й бажані можливості. Найближчі тижні можуть принести цим представникам зодіакального кола більше приємних подій, нових шансів і відчуття, що життя поступово складається на їхню користь, пише YourTango.

Ці чотири знаки Зодіаку найближчими тижнями гребтимуть гроші лопатами

Фото: з відкритих джерел

Для Терезів розпочинається один із найбільш сприятливих періодів. Венера перебуватиме у їхньому знаку до 10 вересня, що може додати впевненості, привабливості та посилити увагу з боку інших людей.

За астрологічним прогнозом, Терези матимуть більше шансів на нові можливості, фінансові здобутки та приємні знайомства. Самотні представники знака можуть зустріти щедрого та уважного партнера, а в уже наявних стосунках можливі романтичні сюрпризи.

До 10 вересня Козероги можуть відчути позитивні зміни у професійній та фінансовій сферах. Їхня наполеглива робота здатна нарешті принести відчутні результати, а разом із ними – нові перспективи та збільшення доходів.

Астрологи радять представникам знака не залишатися в тіні, а активніше демонструвати свої здібності, заводити корисні знайомства та використовувати можливості для професійного розвитку. Початок сезону Діви 22 серпня може додатково посилити їхню продуктивність. 

Для Овнів цей період може стати поворотним у любовній сфері. Після невдалих романів, розчарувань або стосунків із емоційно недоступними людьми представники знака отримають шанс на більш гармонійні взаємини.

Венера у Терезах символічно повертає баланс у особисте життя Овнів. До 10 вересня вони можуть стати особливо привабливими для уважних, щедрих і готових до серйозних стосунків людей. Для когось це може обернутися початком важливого роману.

Ракам найближчі тижні можуть принести позитивні зміни у сімейному житті та домашній атмосфері. Більше уваги вони приділятимуть близьким, а взаємини з родичами можуть стати теплішими та гармонійнішими.

За астрологічним прогнозом, Раки поступово зрозуміють, що відчуття достатку залежить не лише від кар’єри чи грошей. Підтримка близьких, комфорт удома та міцні взаємини можуть стати для них джерелом нових можливостей і внутрішньої впевненості.

Портал "Коментарі" вже писав, що вже 20 серпня 2026 року для чотирьох представників китайського зодіаку може розпочатися період помітного полегшення. Астрологічний прогноз пов'язує цей день з енергією Вогняного Тигра, яка здатна посилити рішучість, мотивацію та бажання змінювати обставини на свою користь.



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