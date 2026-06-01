Червень стане місяцем неймовірного успіху у коханні для цього знаку Зодіаку

Астролог Анжела Перл підготувала детальний гороскоп для Водоліїв на червень 2026 року, розкривши ключові події та тенденції місяця у своєму YouTube-каналі.

На початку місяця продовжиться вплив повні, яка відбулася 31 травня в 11-му домі гороскопа. Ця зона відповідає за соціальні зв’язки, друзів, колективи та публічну активність. Протягом першого тижня червня Водолії можуть бути особливо залучені до спілкування, зустрічей і масових подій. Ймовірні походи на концерти, у театри чи на спортивні заходи, а також участь у святкуваннях — весіллях, днях народження або хрестинах. Активізується і онлайн-комунікація: переговори, навчання, конференції та різноманітні групові проєкти.

Астролог зазначає, що через друзів можливі нові знайомства, адже 11-й дім також пов’язаний із романтичними зв’язками та дітьми. Тому не виключені приємні несподівані зустрічі або події, пов’язані з дітьми в колі близьких.

2 червня Меркурій переходить у 6-й дім гороскопа і залишатиметься там майже до 10 серпня. Ця сфера відповідає за роботу, повсякденні обов’язки, здоров’я та домашніх улюбленців. Період буде насичений змінами в робочих процесах: нові завдання, навчання, оновлення програм, знайомство з колегами, а також робота з документами, які можуть потребувати доопрацювання або повторного підписання. Під час ретроградного руху Меркурія можливе повернення старих клієнтів або незавершених проєктів.

Також не виключено, що увага Водоліїв буде зосереджена на домашніх тваринах — від вибору улюбленця до візитів до ветеринара.

Особливо важливим стане з’єднання Венери та Юпітера у 6-му домі 8–10 червня. Воно може принести позитивні новини у сфері роботи, здоров’я або фінансів. Ймовірне вирішення давніх проблем, швидке відновлення після труднощів або навіть нові професійні можливості, які переростуть у романтичні стосунки.

