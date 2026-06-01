Июнь станет месяцем невероятного успеха в любви для этого знака Зодиака

Астролог Анжела Перл подготовила подробный гороскоп для Водолеев на июнь 2026 года, раскрыв ключевые события и тенденции луны в своем YouTube-канале.

В начале месяца продолжится влияние полнолуния, которое произошло 31 мая в 11-м доме гороскопа. Эта зона отвечает за социальные связи, друзей, коллективы и публичную активность. В течение первой недели июня Водолеи могут быть особенно вовлечены в общение, встречи и массовые события. Вероятны походы на концерты, в театры или на спортивные мероприятия, а также участие в празднованиях — свадьбах, днях рождения или крестинах. Активизируется и онлайн-коммуникация: переговоры, обучение, конференции и групповые проекты.

Астролог отмечает, что через друзей возможны новые знакомства, ведь 11 дом также связан с романтическими связями и детьми. Поэтому не исключены приятные неожиданные встречи или события, связанные с детьми в кругу близких.

2 июня Меркурий переходит в 6-й дом гороскопа и будет оставаться там почти до 10 августа. Эта сфера отвечает за работу, повседневные обязанности, здоровье и домашних любимцев. Период будет насыщен изменениями в рабочих процессах: новые задачи, обучение, обновление программ, знакомство с коллегами, а также работа с документами, которые могут нуждаться в доработке или повторном подписании. Во время ретроградного движения Меркурия возможен возврат старых клиентов или незавершенных проектов.

Также не исключено, что внимание Водолеев будет сосредоточено на домашних животных — от выбора любимца до визитов к ветеринару.

Особо важным станет соединение Венеры и Юпитера в 6-м доме 8–10 июня. Оно может принести положительные новости в сфере работы, здоровья или финансов. Вероятно решение давних проблем, быстрое восстановление после трудностей или даже новые профессиональные возможности, которые перерастут в романтические отношения.

