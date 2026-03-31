Близнюки різко змінюють курс, а Леви стоять перед вибором: гороскоп на 1 квітня, який ламає плани

Початок квітня несе із собою не лише оновлення, а й несподівані виклики. День 1 квітня стане своєрідною точкою перезапуску – для когось це шанс нарешті зрушити з місця, а для інших – необхідність прийняти складні рішення. Карти Таро підказують: діяти доведеться швидко, але з холодною головою.
Гороскоп на 1 квітня 2026 року за картами Таро – що чекає кожен знак зодіаку
Овен
Ваша карта – "Лицар Пентаклів". День може здатися повільним і навіть дратівливим, але саме ця повільність дозволить уникнути помилок. Стабільність сьогодні важливіша за швидкість
.
Телець
"Королева Жезлів" дає потужний заряд енергії. Ви зможете впливати на інших і вести за собою. Це ідеальний час для виступів, презентацій і нових ідей.
Близнюки
"Вісімка Кубків" вказує на внутрішній перелом. Ви можете відмовитися від того, що більше не має сенсу. Це день змін, навіть якщо вони даються непросто
.
Рак
"Король Кубків" говорить про емоційну зрілість. Ви станете опорою для інших і зможете владнати складні ситуації завдяки інтуїції.
Лев
"Двійка Жезлів" ставить перед вибором. Ви стоїте на порозі змін, і зараз важливо визначитися з напрямком. Від цього рішення залежить найближче майбутнє.
Діва
"Помірність" вимагає балансу. Не поспішайте – поступові кроки принесуть більше результату, ніж різкі рішення.
Терези
"Маг" дає всі інструменти для успіху. Ви можете досягти бажаного, якщо не будете сумніватися у власних силах.
Скорпіон
"Місяць" попереджає про невизначеність. Не довіряйте всьому, що бачите – інтуїція стане головним орієнтиром
.
Стрілець
"Десятка Пентаклів" акцентує на родині. День ідеальний для зміцнення зв’язків і теплих зустрічей.
Козеріг
"Імператор" вимагає дисципліни. Вам доведеться взяти ситуацію під контроль і діяти жорстко, але справедливо.
Водолій
"Зірка" приносить надію. Ви побачите світло після складного періоду і отримаєте шанс рухатися вперед.
Риби
"Справедливість" говорить про баланс. Ви отримаєте саме той результат, який заслужили своїми попередніми діями.
Цей гороскоп показує: 1 квітня – не про жарти, а про серйозні внутрішні процеси. Карти прямо натякають – зміни вже почалися, і ігнорувати їх не вийде.
Читайте також в "Коментарях", що згідно зі східним гороскопом, найближчі дні обіцяють трьом знакам зодіаку відчуття внутрішньої гармонії та позитивних змін. Основний посил цього тижня — рухатися вперед невеликими, але впевненими кроками.
