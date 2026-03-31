logo_ukra

BTC/USD

67370

ETH/USD

2090.73

USD/UAH

43.92

EUR/UAH

50.45

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Дозвілля Гороскоп Близнюки різко змінюють курс, а Леви стоять перед вибором: гороскоп на 1 квітня, який ламає плани
commentss НОВИНИ Всі новини

Близнюки різко змінюють курс, а Леви стоять перед вибором: гороскоп на 1 квітня, який ламає плани

Новий місяць починається з рішень, які вже не можна відкладати – розклад Таро дає чіткі сигнали.

31 березня 2026, 18:07
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Проніна Анна

Початок квітня несе із собою не лише оновлення, а й несподівані виклики. День 1 квітня стане своєрідною точкою перезапуску – для когось це шанс нарешті зрушити з місця, а для інших – необхідність прийняти складні рішення. Карти Таро підказують: діяти доведеться швидко, але з холодною головою.

Гороскоп на 1 квітня 2026 року за картами Таро – що чекає кожен знак зодіаку

Гороскоп на 1 квітня для всіх знаків зодіаку

Овен

Ваша карта – "Лицар Пентаклів". День може здатися повільним і навіть дратівливим, але саме ця повільність дозволить уникнути помилок. Стабільність сьогодні важливіша за швидкість.

Телець

"Королева Жезлів" дає потужний заряд енергії. Ви зможете впливати на інших і вести за собою. Це ідеальний час для виступів, презентацій і нових ідей.

Близнюки

"Вісімка Кубків" вказує на внутрішній перелом. Ви можете відмовитися від того, що більше не має сенсу. Це день змін, навіть якщо вони даються непросто.

Рак

"Король Кубків" говорить про емоційну зрілість. Ви станете опорою для інших і зможете владнати складні ситуації завдяки інтуїції.

Лев

"Двійка Жезлів" ставить перед вибором. Ви стоїте на порозі змін, і зараз важливо визначитися з напрямком. Від цього рішення залежить найближче майбутнє.

Діва

"Помірність" вимагає балансу. Не поспішайте – поступові кроки принесуть більше результату, ніж різкі рішення.

Терези

"Маг" дає всі інструменти для успіху. Ви можете досягти бажаного, якщо не будете сумніватися у власних силах.

Скорпіон

"Місяць" попереджає про невизначеність. Не довіряйте всьому, що бачите – інтуїція стане головним орієнтиром.

Стрілець

"Десятка Пентаклів" акцентує на родині. День ідеальний для зміцнення зв’язків і теплих зустрічей.

Козеріг

"Імператор" вимагає дисципліни. Вам доведеться взяти ситуацію під контроль і діяти жорстко, але справедливо.

Водолій

"Зірка" приносить надію. Ви побачите світло після складного періоду і отримаєте шанс рухатися вперед.

Риби

"Справедливість" говорить про баланс. Ви отримаєте саме той результат, який заслужили своїми попередніми діями.

Цей гороскоп показує: 1 квітня – не про жарти, а про серйозні внутрішні процеси. Карти прямо натякають – зміни вже почалися, і ігнорувати їх не вийде.

Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини