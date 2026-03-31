Близнюки різко змінюють курс, а Леви стоять перед вибором: гороскоп на 1 квітня, який ламає плани

Початок квітня несе із собою не лише оновлення, а й несподівані виклики. День 1 квітня стане своєрідною точкою перезапуску – для когось це шанс нарешті зрушити з місця, а для інших – необхідність прийняти складні рішення. Карти Таро підказують: діяти доведеться швидко, але з холодною головою.

Гороскоп на 1 квітня 2026 року за картами Таро – що чекає кожен знак зодіаку

Гороскоп на 1 квітня для всіх знаків зодіаку

Овен

Ваша карта – "Лицар Пентаклів". День може здатися повільним і навіть дратівливим, але саме ця повільність дозволить уникнути помилок.

Телець

"Королева Жезлів" дає потужний заряд енергії. Ви зможете впливати на інших і вести за собою. Це ідеальний час для виступів, презентацій і нових ідей.

Близнюки

"Вісімка Кубків" вказує на внутрішній перелом. Ви можете відмовитися від того, що більше не має сенсу.

Рак

"Король Кубків" говорить про емоційну зрілість. Ви станете опорою для інших і зможете владнати складні ситуації завдяки інтуїції.

Лев

"Двійка Жезлів" ставить перед вибором. Ви стоїте на порозі змін, і зараз важливо визначитися з напрямком. Від цього рішення залежить найближче майбутнє.

Діва

"Помірність" вимагає балансу. Не поспішайте – поступові кроки принесуть більше результату, ніж різкі рішення.

Терези

"Маг" дає всі інструменти для успіху. Ви можете досягти бажаного, якщо не будете сумніватися у власних силах.

Скорпіон

"Місяць" попереджає про невизначеність. Не довіряйте всьому, що бачите –

Стрілець

"Десятка Пентаклів" акцентує на родині. День ідеальний для зміцнення зв’язків і теплих зустрічей.

Козеріг

"Імператор" вимагає дисципліни. Вам доведеться взяти ситуацію під контроль і діяти жорстко, але справедливо.

Водолій

"Зірка" приносить надію. Ви побачите світло після складного періоду і отримаєте шанс рухатися вперед.

Риби

"Справедливість" говорить про баланс. Ви отримаєте саме той результат, який заслужили своїми попередніми діями.

Цей гороскоп показує: 1 квітня – не про жарти, а про серйозні внутрішні процеси. Карти прямо натякають – зміни вже почалися, і ігнорувати їх не вийде.

Читайте також в "Коментарях", що згідно зі східним гороскопом, найближчі дні обіцяють трьом знакам зодіаку відчуття внутрішньої гармонії та позитивних змін. Основний посил цього тижня — рухатися вперед невеликими, але впевненими кроками.