Гороскоп на 1 апреля, ломающий планы
Близнецы резко меняют курс, а Львы стоят перед выбором: гороскоп на 1 апреля, ломающий планы

Новолуние начинается с решений, которые уже нельзя откладывать – расписание Таро дает четкие сигналы.

31 марта 2026, 18:07
Проніна Анна

Начало апреля несет с собой не только обновление, но и неожиданные вызовы. День 1 апреля станет своеобразной точкой перезапуска – для кого-то это шанс наконец-то сдвинуться с места, а для других – необходимость принять сложные решения. Карты Таро подсказывают: действовать придется быстро, но с холодной головой .

Гороскоп на 1 апреля 2026 года по картам Таро – что ждет каждый знак зодиака

Гороскоп на 1 апреля для всех знаков зодиака

Овен

Ваша карта – "Рыцарь Пентаклев". День может показаться медленным и даже раздражительным, но именно эта медленность позволит избежать ошибок. Стабильность сегодня важнее скорости .

Телец

"Королева Жезлов" дает мощный заряд энергии. Вы можете влиять на других и вести за собой. Это идеальное время для выступлений, презентаций и новых идей.

Близнецы

"Восьмерка Кубков" указывает на внутренний перелом. Вы можете отказаться от того, что больше нет смысла. Это день перемен, даже если они даются непросто .

Рак

"Король Кубков" говорит об эмоциональной зрелости. Вы станете опорой для других и сможете уладить сложные ситуации благодаря интуиции.

Лев

"Двойка Жезлов" ставит перед выбором. Вы стоите на пороге перемен, и сейчас важно определиться с направлением. От этого решения зависит ближайшее будущее.

Дева

"Умеренность" требует баланса. Не торопитесь – постепенные шаги принесут больше результата, чем резкие решения.

Весы

Маг дает все инструменты для успеха. Вы можете добиться желаемого, если не будете сомневаться в собственных силах.

Скорпион

"Луна" предупреждает о неопределенности. Не доверяйте всему, что видите – интуиция станет главным ориентиром .

Стрелец

"Десятка Пентаклов" акцентирует внимание на семье. День идеален для укрепления связей и теплых встреч.

Козерог

"Император" требует дисциплины. Вам придется взять ситуацию под контроль и действовать жестко, но справедливо.

Водолей

"Звезда" приносит надежду. Вы увидите свет после сложного периода и получите шанс двигаться вперед.

Рыбы

"Справедливость" говорит о балансе. Вы получите именно тот результат, который заслужили предыдущие действия.

Этот гороскоп показывает: 1 апреля – не о шутках, а о серьезных внутренних процессах. Карты прямо намекают – перемены уже начались, и игнорировать их не получится .

