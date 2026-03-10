Тепер як у Європі: власників домашніх тварин ошелешили новими нормами утримання

В Україні з 1 березня 2026 року набули чинності нові правила щодо утримання домашніх тварин. Власники котів і собак тепер зобов’язані ідентифікувати своїх улюбленців та оформлювати ветеринарний паспорт нового зразка, що стане обов’язковим документом для контролю за станом здоров’я тварини. Про це повідомляють "Новини.LIVE".

Фото: з відкритих джерел

Нові норми закону про ветеринарну медицину та благополуччя тварин встановлюють детальні вимоги до ведення обліку домашніх тварин. Ідентифікація може здійснюватися через мікрочип, а паспорт оформлюється у державного ветеринарного інспектора або ліцензованого ветеринара. Документ міститиме інформацію про власника, кличку та вид тварини, породу, стать, вік, відомості про вакцинації та лікування, результати ветеринарних оглядів і протиепізоотичних заходів. Планується, що згодом дані з паспортів інтегрують у державні цифрові сервіси, що спростить поїздки та оформлення документів для тварин.

Закон також посилює вимоги до догляду та утримання тварин, запроваджує заборону жорстокого поводження і контроль за використанням ветеринарних препаратів. Введена система раннього виявлення інфекцій дозволяє швидко реагувати на загрози здоров’ю тварин та попереджати масові захворювання. Недотримання правил тягне за собою адміністративну відповідальність: порушникам загрожує штраф від 340 до 850 гривень.

Експерти наголошують, що нові норми зроблять систему обліку домашніх тварин прозорішою та підвищать стандарти їхнього утримання, наблизивши українське законодавство до європейських стандартів. Власники тварин повинні уважно ознайомитися з вимогами, щоб уникнути порушень і забезпечити своїм улюбленцям належний догляд.

